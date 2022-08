Novavax, GoodRx, Allbirds et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

Novavax (NVAX) – L’action du fabricant de médicaments a chuté de 32,3 % en précommercialisation après avoir enregistré une perte trimestrielle inattendue et réduit de moitié ses prévisions de revenus pour l’année entière. Novavax a déclaré qu’il ne s’attendait pas à de nouvelles ventes américaines de son vaccin Covid-19 cette année dans un contexte de faible demande et de surabondance de l’offre.

GoodRx (GDRX) – GoodRx a grimpé de 39,6% dans les échanges avant commercialisation après que le fournisseur de logiciels de comparaison de médicaments sur ordonnance a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, et a également déclaré qu’un problème avec une grande chaîne d’épicerie avait été résolu.

Allbirds (BIRD) – Les actions du fabricant de baskets ont plongé de 11,8% dans le pré-marché après avoir réduit ses prévisions pour l’année complète, la société affirmant que des vents contraires externes pourraient exercer une pression sur les dépenses de consommation au cours du second semestre 2022.

Micron Technology (MU) – Le fabricant de puces a déclaré qu’il s’attendait à un flux de trésorerie disponible négatif pour le trimestre en cours, ainsi qu’à une baisse des revenus et des marges bénéficiaires. Les expéditions de puces sont en baisse en raison de l’affaiblissement de la demande des sociétés de PC et de jeux vidéo. Micron a perdu 3,7% dans l’action de précommercialisation.

Take-Two Interactive (TTWO) – Take-Two a chuté de 3,4 % en précommercialisation après que l’éditeur de jeux vidéo a publié une prévision de revenus plus faible que prévu. Take-Two est la dernière entreprise à voir ses résultats impactés par un ralentissement général du jeu suite à un boom de l’ère pandémique.

Occidental Petroleum (OXY) – L’action du producteur d’énergie a augmenté de 2,3 % en pré-commercialisation après l’annonce que Berkshire Hathaway (BRK.B) avait augmenté sa participation dans Occidental à plus de 20 %. Cela signifie que Berkshire peut enregistrer une partie des bénéfices d’Occidental comme sien.

Signet Jewelers (SIG) – Le détaillant de bijoux a annoncé un accord pour acheter le vendeur de bijoux en ligne Blue Nile pour 360 millions de dollars en espèces. Les actions de Signet ont ajouté 2 % en précommercialisation.

Upstart (UPST) – L’action Upstart a chuté de 12,2 % dans les échanges avant commercialisation après que la société de plateforme de prêt basée sur le cloud ait raté les estimations de Wall Street sur les résultats supérieurs et inférieurs pour son dernier trimestre. Il a également publié des prévisions de revenus plus faibles que prévu, affirmant que les partenaires bancaires sont devenus plus prudents en raison de l’incertitude économique.

CarGurus (CARG), Vroom (VRM) – Les deux vendeurs de voitures d’occasion en ligne ont vu leurs actions plonger dans l’action avant commercialisation après avoir annoncé des résultats trimestriels plus faibles que prévu. CarGurus a chuté de 14,9 % tandis que Vroom a glissé de 11,4 %.

SoFi (SOFI) – Les actions de la société de services financiers en ligne ont chuté de 3,4% dans les échanges avant commercialisation après que la SoftBank japonaise a annoncé qu’elle prendrait tout ou partie de sa participation de 9% dans SoFi.