Novavax affirme que son vaccin Covid est efficace à 90 % et prévoit de soumettre des données à la FDA au troisième trimestre

La société de biotechnologie Novavax a déclaré lundi que son vaccin Covid-19 s’était avéré sûr et efficace à 90,4% dans un essai clinique de phase trois portant sur près de 30 000 participants aux États-Unis et au Mexique.

De plus, le vaccin à deux doses s’est avéré efficace à 100 % pour prévenir les maladies modérées et graves et à 93 % contre certaines variantes, a déclaré Novavax. La société a déclaré qu’elle prévoyait de déposer une demande d’autorisation auprès de la Food and Drug Administration au troisième trimestre de cette année.

L’essai de stade avancé « confirme que le NVX-CoV2373 offre un profil de tolérabilité et de sécurité encourageants », a déclaré le Dr Gregory Glenn, président de la recherche et du développement de Novavax, dans un communiqué de presse. « Ces données montrent des niveaux d’efficacité élevés et constants et réaffirment la capacité du vaccin à prévenir le COVID-19 dans le cadre de l’évolution génétique en cours du virus. »

L’analyse a évalué 77 infections confirmées à Covid parmi les 29 960 participants de l’essai. Novavax a déclaré que 63 cas de Covid ont été observés dans le groupe placebo contre 14 cas observés dans le groupe qui a reçu son vaccin à deux doses. Cela a abouti à une efficacité estimée du vaccin de 90,4%, a-t-il déclaré.

Le vaccin semble également être bien toléré, selon la société. Les effets secondaires les plus courants étaient la fatigue, les maux de tête, les douleurs musculaires et les douleurs au site d’injection, qui ne duraient généralement pas plus de deux ou trois jours, a indiqué la société.

Toutes les hospitalisations de Covid dans l’essai se sont produites dans le groupe placebo, a indiqué la société.

Novavax a déclaré que le vaccin semble être efficace contre certaines variantes, y compris la variante Alpha, identifiée pour la première fois au Royaume-Uni. Environ 65% des cas pour lesquels des données de séquence étaient disponibles étaient des variantes préoccupantes, a déclaré la société.

Si le vaccin de Novavax est autorisé par la FDA, il suivrait trois injections Covid-19 déjà approuvées pour une utilisation d’urgence aux États-Unis de Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson.

Les nouvelles données arrivent alors que les responsables fédéraux disent que les États-Unis ont plus qu’assez de doses de vaccins Covid pour finir de vacciner toute la population américaine. Dimanche, plus de 173 millions d’Américains avaient reçu au moins une dose d’un vaccin contre le Covid-19, selon les données compilées par les Centers for Disease Control and Prevention.

Il est possible que les États-Unis finissent par donner des doses du vaccin Novavax.

L’administration Biden s’est déjà engagée à faire don d’au moins 20 millions de doses de vaccins Covid produits par Pfizer-BioNTech, Moderna et J&J ainsi que 60 millions de doses de vaccins d’AstraZeneca, dont l’utilisation n’a pas encore été autorisée aux États-Unis.

Plus tôt ce mois-ci, la Maison Blanche a annoncé qu’elle levait les restrictions dans le cadre de la Defense Production Act qui donnait la priorité aux États-Unis pour les vaccins développés par AstraZeneca, Sanofi et Novavax.

Novavax a déclaré lundi qu’il restait sur la bonne voie pour atteindre une capacité de fabrication de 100 millions de doses par mois d’ici la fin du troisième trimestre et de 150 millions de doses par mois d’ici le quatrième trimestre 2021.