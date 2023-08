Novavax affirme que le vaccin est efficace contre la variante Eris

Une femme tient une petite bouteille étiquetée avec un autocollant « Coronavirus COVID-19 Vaccine » et une seringue médicale devant le logo Novavax affiché dans cette illustration prise le 30 octobre 2020.

Les actions de Novavax ont bondi de plus de 13% mardi après que la société de biotechnologie a déclaré que son nouveau vaccin Covid avait généré un large réponse immunitaire contre la variante Eris désormais dominante et une autre souche à propagation rapide du virus lors d’essais sur de petits animaux.

Le tir mis à jour est conçu pour cibler la sous-variante omicron XBB.1.5, qui décline lentement à l’échelle nationale.

Mais les résultats des essais suggèrent que le tir peut toujours être efficace contre les nouvelles variantes de Covid qui s’implantent davantage aux États-Unis, notamment Eris et XBB.1.16.6 – qui sont également des descendants d’omicron.

Le vaccin de Novavax et les nouveaux vaccins de Pfizer et Moderne devraient être déployés aux États-Unis d’ici quelques semaines, en attendant les approbations potentielles de la Food and Drug Administration des États-Unis.

Pfizer et Moderna ont également publié les premiers résultats des essais indiquant que leurs injections seront efficaces contre Eris, mais Moderna est la seule entreprise disposant de données sur les humains.

« Nous avons une grande confiance dans notre vaccin Covid mis à jour et travaillons avec diligence avec les organismes de réglementation mondiaux pour nous assurer que notre vaccin à base de protéines est disponible cet automne », a déclaré Filip Dubovsky, président de la recherche et du développement de Novavax, dans un communiqué.

Eris et plusieurs variantes XBB alimentent une légère augmentation des hospitalisations et des cas aux États-Unis, mais les chiffres restent inférieurs au pic estival qui a mis à rude épreuve les hôpitaux l’année dernière.

Eris, également connu sous le nom d’EG.5, représentait 17,3 % de tous les cas à partir de samedi, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

L’Organisation mondiale de la santé a désigné Eris comme une « variante d’intérêt », ce qui signifie qu’elle sera surveillée pour les mutations qui pourraient la rendre plus grave.

XBB.1.16.6 commence également à augmenter, représentant 8% de tous les cas à l’échelle nationale samedi, a indiqué le CDC.