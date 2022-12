Novant Health, partenaire de Movano pour tester en bêta les anneaux intelligents

Novant Health, basé à Winston-Salem, en Caroline du Nord, s’associe à Movano Health testera en version bêta ses anneaux intelligents avec les employés du système de santé.

Dans le cadre de la version bêta, 30 employés de Novant testeront la “fonctionnalité et la portabilité” des bagues de l’entreprise, le premier produit commercial de Movano. L’évaluation devrait commencer ce mois-ci, et le programme aidera à préparer Movano pour un lancement direct au consommateur au premier semestre 2023.

« Movano Health et Novant Health partagent la conviction que les soins de santé doivent être plus simples et plus accessibles, et nous recherchons constamment des moyens d’améliorer nos opérations et notre capacité à prendre soin de nos patients à distance », a déclaré Paula Kranz, vice-présidente de l’habilitation à l’innovation chez Novant Health, a déclaré dans un communiqué. “Nous attendons avec impatience que les membres de notre équipe participent à la version bêta avec Movano Health.”

LA GRANDE TENDANCE

Movano d’abord annoncé le Movano Ring au CES 2022 au début de cette année. À l’époque, il avait déclaré qu’il suivrait des paramètres de santé tels que la fréquence cardiaque, le sommeil, la respiration, les niveaux d’oxygène dans le sang et l’activité. La société prévoit de révéler plus de détails sur son premier produit commercial lors du prochain CES en janvier.

Au cours de sa rapport sur les résultats du troisième trimestre, Movano a déclaré qu’il se soumettrait à la FDA pour obtenir l’autorisation de surveiller la fréquence cardiaque et la saturation en oxygène du sang. La société a déclaré une perte nette de 8,6 millions de dollars sans revenus au cours du troisième trimestre, bien qu’elle ait noté qu’elle était toujours en train de développer et de rechercher sa technologie.

Ce n’est pas le seul test bêta pour la bague portable de Movano. Plus tôt cette année, il annoncé un programme de test avec le département des sciences du sport appliquées de Stanford Health. Le rapport sur les résultats de Movano a également détaillé les futurs programmes bêta avec une société pharmaceutique anonyme et une entreprise de dispositifs médicaux.

Fondée en 2018, Movano a émergé de la furtivité avec un financement relais de 10 millions de dollars en 2020. Lors de son lancement public, la société a déclaré qu’elle développait un moniteur de glycémie en continu portable qui n’oblige pas l’utilisateur à se casser la peau avec une aiguille ou une piqûre. Il a été rendu public l’année dernière dans un introduction en bourse de 48,9 millions de dollars.

ENREGISTREMENT

“Nous pensons que notre solution peut servir d’outil que les consommateurs et les professionnels de la santé, comme Novant Health, peuvent utiliser pour surveiller et gérer de manière proactive leur santé en dehors des visites chez le médecin. La collecte de commentaires sur notre plate-forme en dehors du laboratoire, auprès de professionnels de l’industrie médicale, aidera être une opportunité d’apprentissage inestimable pour nous », a déclaré John Mastrototaro, PDG de Movano, dans un communiqué.