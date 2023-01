Novak Djokovic voit Sebastian Korda remporter le titre international d’Adélaïde

Novak Djokovic s’est préparé pour son retour à l’Open d’Australie en sauvant un point de championnat en route pour décrocher le titre international d’Adélaïde avec une victoire palpitante sur l’Américain Sebastian Korda. Le Serbe semblait en danger de glisser vers une défaite surprise avant de triompher 6-7 (8), 7-6 (3), 6-4 en trois heures et neuf minutes exténuantes pour prolonger sa séquence de victoires en Australie à 34 matchs, datant retour à 2019. L’inquiétude monte pour Naomi Osaka après son retrait de l’Open d’Australie Lire la suite Djokovic a été expulsé du pays avant l’Open d’Australie 2022 en tant que risque pour la santé publique en raison de son refus de recevoir le vaccin Covid-19. Mais le joueur de 35 ans, qui a été soigné à la jambe gauche lors de la victoire en demi-finale de samedi contre Daniil Medvedev, sera de retour à Melbourne ce mois-ci, à la recherche d’un 10e titre. Il y arrivera plein de confiance après avoir remporté le 92e trophée de sa carrière au niveau de la tournée à la fin d’une rencontre passionnante. Guide rapide Les États-Unis remportent la première United Cup après avoir dépassé l’Italie Spectacle Les États-Unis ont levé la première United Cup après que Taylor Fritz (photo) ait remporté la bataille des gros frappeurs contre Matteo Berrettini pour sceller la victoire sur l’Italie. Fritz a battu l’ancien finaliste de Wimbledon Berrettini 7-6 (4) 7-6 (6) dans un duel acharné pour donner à son pays une avance inattaquable de 3-0 à Sydney. Jessica Pegula et Frances Tiafoe avaient déjà fait gagner un point chacune aux Américaines grâce à leurs victoires respectives sur Martina Trevisan et Lorenzo Musetti. Madison Keys a étendu l’avantage de l’équipe américaine à 4-0 avec une victoire 6-3 6-2 sur Lucia Bronzetti. “C’est bien. C’est incroyable pour l’équipe de gagner cet événement”, a déclaré Fritz. “Nous sommes arrivés avec de très grands espoirs, ou du moins je l’ai fait, pour l’événement. J’étais vraiment heureux d’être dans cette position pour remporter le match.” Les États-Unis ont produit une performance dominante tout au long du tournoi, n’abandonnant que deux matchs individuels. Aucun de leurs matchs nuls n’a terminé plus près que 4-1. Médias de sonorisation Photographie : Steve Christo/Corbis Sport Est-ce que cela a été utile? Merci pour votre avis. Djokovic a sauvé la balle de match à 5-6 dans le deuxième set et, après avoir creusé pour rester en lice, a bondi à travers le bris d’égalité pour forcer un décideur. Le champion du Grand Chelem à 21 reprises a tapé son index droit sur sa tête en reconnaissance de sa propre résilience après avoir scellé la victoire lorsque Korda, 22 ans, a envoyé un long coup droit. Inscrivez-vous pour Le récapitulatif Newsletter hebdomadaire gratuite Le meilleur de notre journalisme sportif des sept derniers jours et un aperçu de l’action du week-end

Djokovic est désormais à égalité avec Rafael Nadal pour le quatrième plus grand nombre de titres en simple masculin de l’ère ouverte, derrière Jimmy Connors (109), Roger Federer (103) et Ivan Lendl (94).