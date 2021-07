Novak Djokovic, vainqueur du match de Wimbledon en 46 secondes, a «passé» Internet

L’homme d’affaires indien Harsh Goenka a partagé mardi une vidéo dans laquelle il a partagé à quel point il était impressionné par les compétences de tennis du joueur de tennis serbe Novak Djokovic. Le président du conglomérat RPG Group a publié une vidéo des championnats de Wimbledon récemment conclus sur son compte Twitter où Djokovic a été vu face à l’adversaire britannique Jack Draper. L’athlète de 19 ans venait tout juste de commencer sa carrière lors du premier match des championnats de Wimbledon cette année alors qu’il affrontait Djokovic, qui cherchait son sixième titre de champion. Dans la vidéo de cinquante-neuf secondes, Djokovic a été vu en train de gagner un match de tennis en 46 secondes. Goenka a sous-titré la vidéo avec une question alors qu’il écrivait: « Le jeu de tennis le plus rapide de tous les temps? »

Quelques adeptes de Goenka ont été clairement impressionnés par les compétences des joueurs serbes, en tant qu’utilisateur

a commenté: « Jamais vu avant le point le plus rapide, félicitations Novak Djokovic. Étonnante. »

Le Dr Shriram Nene, mari de l’actrice de Bollywood Madhuri Dixit, a également cité le tweet de Goenka et a écrit : « D’accord ! Ce jeu était incroyable. Djokovic a servi les as dos à dos à plus de 100 mph. C’est la définition de concentré.

Un autre utilisateur a ajouté un peu de jeu de mots en commentant : « Ne sous-estimez pas le pouvoir de Djoker ! »

Cependant, quelques internautes ont souligné qu’il y avait eu des matchs de tennis où des joueurs avaient remporté le match dans un laps de temps beaucoup plus court. Un internaute a partagé la vidéo d’un match entre Lucas Pouille et Daniil Medvedev lors de la Coupe Mercedes à Stuttgart en 2019, où le joueur russe a inscrit quatre as en 29 secondes.

Un utilisateur a souligné que Djokovic aurait pu gagner le match dans un délai beaucoup plus court s’il n’avait pas « perdu de temps » à faire rebondir le ballon avant le service. Le commentaire disait: « Il perdait du temps à faire rebondir le ballon avant de servir. »

Il perdait son temps à faire rebondir la balle avant de servir— പാറശാല പാച്ചൻ 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@ajith_0787) 21 juillet 2021

Un autre utilisateur s’est demandé pourquoi Draper n’avait pas tenté de jouer les tirs servis par Djokovic. « Je n’ai pas compris… Quelqu’un peut-il expliquer pourquoi il n’a pas tenté ces tirs ? »

Je n’ai pas compris… Quelqu’un peut-il expliquer pourquoi il n’a pas tenté ces tirs ? — Mudizi (@Mudizi_22inch) 21 juillet 2021

La coupure partagée par Goenka provenait du premier match de Djokovic au championnat de Wimbledon. Djokovic a enregistré sa 20e victoire en Grand Chelem plus tôt ce mois-ci lors du tournoi de tennis britannique.

