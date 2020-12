La superstar du tennis serbe Novak Djokovic a franchi une nouvelle étape le lundi 20 décembre alors qu’il entamait sa 300e semaine en tant que joueur de tennis masculin n ° 1 au monde. Djokovic rejoint Roger Federer, 20 fois vainqueur du Grand Chelem, en tant que seul deuxième joueur de l’histoire à atteindre cette étape.

Federer qui détient le record d’être le numéro un mondial. 1 pendant 310 semaines pourrait bientôt voir son record être amélioré par le Serbe s’il conserve sa première place jusqu’au 8 mars 2021.

Le joueur de 33 ans qui a atteint le sommet du tennis pour la première fois le 4 juillet 2011, est au milieu de son cinquième passage à la première place. Plus tôt cette année, il avait déclaré que battre le record de Federer était l’un des deux objectifs qu’il avait depuis très longtemps. « C’est l’un de mes deux plus grands objectifs professionnels, atteindre le record de, [and] dépasser le record de Roger depuis le plus longtemps [time at] N ° 1 et gagnez autant [Grand] Slams que possible. « Djokovic mène actuellement le n ° 2 mondial Rafael Nadal avec 2 180 points au classement ATP. S’il parvient à conserver son poste, il parviendra à battre l’un des records les plus convoités de Federer en moins d’une décennie.

Djokovic a remporté son cinquième règne à la première place après sa victoire à l’Open d’Australie de cette année, où il a battu Dominic Thiem pour remporter son 17e titre du Grand Chelem. Le 4 juillet 2011, il est devenu le numéro un mondial pour la première fois et est resté au sommet jusqu’au 8 juillet 2012. Trois mois plus tard, le 12 novembre 2012, il a retrouvé son numéro un et l’a conservé pendant près d’un an, jusqu’en octobre 6, 2013.

Son troisième mandat a débuté le 7 juillet 2014 et il y est resté jusqu’au 6 novembre 2016. Pendant ce temps, Djokovic avait un record de victoires / défaites de 167-17 et 21-5 en finale. Il est monté au sommet pour la quatrième fois le 5 novembre 2018 et y est resté jusqu’au 3 novembre 2019.

Cependant, en ce qui concerne les plus longues séquences à la position n ° 1, Novak Djokovic est actuellement 4e dans la liste de tous les temps. Federer est en tête de liste avec 237 semaines consécutives en tête. Jimmy Connors qui est resté dans le monde n. 1 depuis 160 semaines est à la deuxième place, il est bientôt suivi par Ivan Lendl à 157 ans.