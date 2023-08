Novak Djokovic surmonte Carlos Alcaraz pour remporter le titre de Cincinnati dans un classique instantané

Un mois après le triomphe stupéfiant de Carlos Alcaraz à Wimbledon, Novak Djokovic a riposté au bord de la défaite pour produire une victoire décisive dans la grande nouvelle rivalité du tennis alors que les deux meilleurs joueurs du monde ont démontré toute l’étendue de leur résilience tout au long d’un classique instantané remarquable. .

Malgré des difficultés avec les conditions, face à un point de championnat puis en gaspillant quatre des siens, Djokovic a récupéré pour remporter son troisième titre à Cincinnati en battant Alcaraz 5-7, 7-6 (7), 6-3 dans une bataille qui a duré trois heures et 49 minutes.

« Fou. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire d’autre. Difficile à décrire », a déclaré Djokovic. « Certainement l’un des matchs les plus difficiles que j’ai joué de ma vie. Peu importe quel tournoi, quelle catégorie, quel joueur.

Coco Gauff étourdit Iga Swiatek avec sa première victoire en carrière contre le n ° 1 mondial

Djokovic a maintenant remporté 39 titres ATP Masters 100, prolongeant son record, et après que Cincinnati lui ait échappé pendant une grande partie de sa carrière, le joueur de 36 ans a maintenant remporté le titre à trois reprises. Alors qu’Alcaraz conservera son classement n ° 1 la semaine prochaine, Djokovic ne sera assis qu’à 20 points du joueur de 20 ans au classement ATP et il est susceptible de récupérer le classement n ° 1 après l’US Open.

« Quiconque regarde dans le stade ou à la télévision a vu que cette rivalité s’améliore de plus en plus. Joueur incroyable, des tonnes de respect pour lui », a déclaré Djokovic.

La victoire a encore souligné la capacité de Djokovic à échapper à tout déficit. Après que Djokovic ait initialement mené 4-2 dans le premier set, Alcaraz a trouvé sa gamme et a propulsé tout au long du set. Alors qu’Alcaraz a relevé le défi, Djokovic a lutté dans la chaleur suffocante de 33 ° C et il a rapidement été mené par un set et 4-2.

Mais comme il l’a si souvent fait tout au long de sa carrière, Djokovic a trouvé un moyen de s’en sortir. D’abord, il a tenu juste assez longtemps dans le deuxième set pour retrouver sa gamme. Puis, après avoir récupéré le deuxième set et forcé un bris d’égalité, Djokovic a sauvé une balle de match avant de prendre le set en écrasant sans relâche Alcaraz.

Alors que la chaleur de l’après-midi diminuait et que Djokovic prenait son élan dans le troisième set, le Serbe s’est imposé dans les jeux de service d’Alcaraz tout au long du dernier set et l’Espagnol a finalement semblé succomber à 3-3 dans le troisième, abandonnant le premier break du set.

Au lieu de cela, le match a dégénéré en chaos. Alors que Djokovic a établi une avance de 5-3, Alcaraz a fait son dernier combat, sauvant quatre points de championnat avec une variété de vainqueurs extravagants au dernier souffle alors que le service de Djokovic vacillait sous la pression. Alors que la qualité atteignait des sommets stratosphériques, Alcaraz a assuré le break et a forcé un tie-break décisif. Dos au mur, Djokovic a pris une avance précoce puis a finalement refusé de lâcher prise.

En même temps que Djokovic célébrait avec son équipe, Alcaraz pleurait sur son siège avant de partager un moment d’émotion avec son frère, Alvaro, qu’il a remercié lors de son discours. À travers la douleur d’Alcaraz et la joie de Djokovic, le respect mutuel entre eux n’a fait que grandir. « Garçon, tu n’abandonnes jamais. Jésus Christ. » dit Djokovic.

Coco Gauff savours her victory in the Cincinnati Open final after beating Karolina Muchova. Photograph: Robert Prange/Getty Images

Sunday also marked a triumphant day for one the most prominent young stars as 19-year-old Coco Gauff secured the biggest title of her career earlier in the day, her defence and athleticism impeccable as she followed up her first win against the world No 1 Iga Swiatek in the semi-final by defeating Karolína Muchová 6-3, 6-4 in the final.

“I’m really happy with how I was able to manage this week,” she said. “I got a huge win yesterday, a big one today. Karolína, she’s not an easy player. It’s really good to see her back at the top.”

Since her crushing first-round defeat by Sofia Kenin at Wimbledon, Gauff has won 11 of her past 12 matches, her confidence building with every bout. Cincinnati is Gauff’s first WTA 1000 title and her fifth career title. After so much discussion and some criticism throughout her career about her progress, potential and forehand, the victory further underlines the 19-year-old’s continued growth.

“I wasn’t serving as well [as against Swiatek]. Je pense que c'est ce qui fait un champion, c'est ce que tu fais les jours où tu ne te sens pas très bien. Je suis content d'avoir réussi à me qualifier », a déclaré Gauff.