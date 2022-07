Novak Djokovic sur la participation à l’US Open et à l’Open d’Australie

Novak Djokovic, 21 fois champion du Grand Chelem, “croit que les choses vont changer” et qu’il sera autorisé à participer à l’Open d’Australie l’année prochaine.

Après avoir remporté un septième titre à Wimbledon et un 21e trophée du Grand Chelem, le Serbe admet qu’il manque de temps pour se rendre à New York pour l’US Open.

Dans l’état actuel des choses, seuls les visiteurs entièrement vaccinés contre le coronavirus sont autorisés à entrer aux États-Unis et Djokovic a clairement indiqué qu’il ne recevrait pas le vaccin.

Djokovic a subi un coup dur plus tôt dans l’année, car il n’a pas été autorisé à défendre son titre à l’Open d’Australie 2021 car il n’était pas vacciné contre Covid-19.

Djokovic, cependant, est convaincu que son interdiction australienne sera annulée, mais il n’est pas trop sûr de l’US Open.

“Dans l’état actuel des choses, je ne peux pas voyager en Australie et aux États-Unis, mais j’espère avoir des nouvelles positives”, a déclaré Djokovic à RTS après les célébrations à l’hôtel de ville de Belgrade.

“Je crois que les choses vont changer pour l’Open d’Australie. Pour l’US Open, il n’y a pas beaucoup de temps, mais l’espoir meurt en dernier. J’aimerais jouer à l’US Open et à l’Open d’Australie, mais même si je ne le fais pas, ce n’est pas la fin du monde », a déclaré le joueur de 35 ans.

Lors d’une conférence de presse après Wimbledon, il a ajouté : « Que je joue ou non un tournoi bientôt, je vais certainement me reposer pendant les deux prochaines semaines car cela a été une période assez épuisante et exigeante pour moi ces derniers mois. . Beaucoup de tennis, dont j’étais très content. J’ai eu ce que je voulais ici.

« Alors j’attendrai avec un peu de chance de bonnes nouvelles des États-Unis parce que j’aimerais vraiment y aller. Si cela ne se produit pas, je dois voir à quoi ressemblera le calendrier », a ajouté la star du tennis serbe.

Pour entrer aux USA, Djokovic doit être vacciné. Mais le Serbe a clairement exprimé sa position, en disant plus tôt : « Je ne suis pas vacciné et je ne prévois pas de me faire vacciner, donc la seule bonne nouvelle que je puisse avoir est qu’ils retirent la carte de vaccin verte obligatoire ou peu importe comment vous l’appelez. entrer aux États-Unis ou exemption.

