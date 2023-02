Novak Djokovic sur la liste des inscrits à Indian Wells mais devrait encore manquer | Actualités Tennis

Novak Djokovic a été nommé sur la liste des inscrits pour le prochain tournoi d’Indian Wells mercredi, mais il devrait être interdit de voyager aux États-Unis en raison de son statut de vaccin Covid.

Le n ° 1 mondial serbe est quintuple champion de l’ATP 1000 mais n’a pas disputé de match sur les terrains durs du désert du sud de la Californie depuis 2019.

Les États-Unis ont mis en place une exigence de vaccin pour les voyageurs aériens étrangers qui ne devrait pas être levée avant le début du tirage au sort principal le 9 mars.

Le gouvernement américain a déclaré le mois dernier qu’il lèverait les déclarations d’urgence de Covid le 11 mai, près de trois ans après avoir imposé des mesures pandémiques radicales pour freiner la propagation de la maladie.

Le directeur du tournoi d’Indian Wells, Tommy Haas, a récemment déclaré que ce serait “une honte” si Djokovic n’était pas autorisé à participer à d’autres tournois aux États-Unis cette année.

Haas a déclaré que les organisateurs d’Indian Wells feraient tout pour aider Djokovic à jouer.

Djokovic, l’un des athlètes non vaccinés les plus en vue au monde, a raté l’Open d’Australie l’année dernière et a été expulsé du pays en raison de son statut vaccinal.

Il a repris son entrée dans le tournoi cette année et l’a remporté pour remporter un 22e titre record du Grand Chelem et le classement mondial n ° 1.

Le joueur de 35 ans a précédemment déclaré qu’il raterait le Grand Chelem plutôt que d’avoir un vaccin Covid.

Même si Djokovic n’est pas en mesure de concourir à Indian Wells, il y aura toujours beaucoup de talent à l’affiche.

Le grand Espagnol Rafael Nadal, le numéro 2 mondial des adolescents Carlos Alcaraz et le champion en titre Taylor Fritz figuraient parmi les personnes nommées sur la liste des engagés de mercredi.

Du côté des femmes, la numéro 1 mondiale et championne en titre Iga Swiatek, la championne de l’Open d’Australie Aryna Sabalenka et les montantes américaines Jessica Pegula et Coco Gauff se disputeront le titre.