Novak Djokovic s’exprime et défend l’absence de Carlos Alcaraz à la prochaine Coupe Davis

Novak Djokovic est intervenu jeudi pour défendre Carlos Alcaraz pour avoir raté les matches de Coupe Davis de cette semaine, affirmant que l’Espagnol de 20 ans est peut-être jeune mais qu’il n’est pas Superman.

Alcaraz s’est retiré de la phase de groupes finale après avoir perdu contre Daniil Medvedev en demi-finale de l’US Open, affirmant qu’il avait besoin de repos.

L’Espagne aurait pu se contenter du numéro deux mondial en perdant mercredi son match d’ouverture du Groupe C à Valence 3-0 contre la République tchèque.

Djokovic, dont la Serbie affronte l’Espagne vendredi, a déclaré aux médias espagnols à Valence : « Peut-être que vous êtes contrariés qu’il ne joue pas pour l’Espagne, parce qu’il a 20 ans et j’en ai 36, et à quel point il est fatigué et moi pas.

« Il est important de comprendre qu’il a beaucoup de temps devant lui. »

Djokovic, qui a battu Medvedev pour un 24e Grand Chelem, un record à Flushing Meadows, a ajouté : « Il a déjà joué pour l’Espagne l’année dernière, vous ne pouvez pas l’oublier.

« Il a remporté l’US Open l’année dernière et après quelques jours, il jouait ici pour son cœur et sa passion pour son pays. »

Le numéro un mondial a rappelé la surprise qu’il avait déclenchée en choisissant de ne pas concourir pour la Serbie lors de la compétition annuelle par équipes masculines.

« J’ai sauté la Coupe Davis plusieurs fois, je sais que la réaction de mon pays n’a pas été si grande et qu’il y a beaucoup de négativité lorsque vous ne jouez pas pour votre pays », a-t-il déclaré.

« C’est difficile d’être toujours parfait et toujours disponible. Nous faisons partie d’un sport individuel, vous représentez votre pays mais aussi vous-même et il y a beaucoup de tournois, et il a beaucoup joué. »

Djokovic a ajouté : « Même s’il a 20 ans, cela ne veut pas dire qu’il est un Superman.

« Il a aussi besoin de se reposer… C’est mieux pour nous, l’équipe serbe qu’il ne soit pas là, honnêtement, mais je suis sûr qu’il sera de retour et apportera beaucoup de joie à l’Espagne. »

🇷🇸 Djokovic, s’exprimant aujourd’hui, se dit déçu et surpris qu’Alcaraz ne joue pas le match de Coupe Davis contre la Serbie :« La vérité est que je m’attendais à jouer contre Carlos ici à Valence, c’est un joueur que je respecte beaucoup, chaque fois que je l’ai mesuré, ils ont été très… pic.twitter.com/g9ah2k5UJE – Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) 13 septembre 2023

Djokovic a été reposé par le skipper serbe de la Coupe Davis, Viktor Troicki, lors de la première victoire 3-0 de son pays contre la Corée du Sud, mardi.

Mais malgré une longue saison, il s’est dit prêt à aider la Serbie dans sa quête de qualification pour les huitièmes de finale à Malaga le mois prochain.

« Je ne me sens évidemment pas très frais après plusieurs mois épuisants avec beaucoup de matches, mais je pense que c’est une fatigue positive pour le succès que j’ai eu en Amérique.

« Il n’y a pas beaucoup de temps pour récupérer, je dois essayer de maintenir l’intensité et essayer de faire tout ce que je peux pour m’adapter, mon corps et moi-même, au nouveau fuseau horaire et aux nouvelles conditions et contribuer à mon pays avec les points. »

