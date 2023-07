Novak Djokovic s’entraîne avec Andy Murray avant Wimbledon 2023

Deux des plus grands noms du tennis, Novak Djokovic et Andy Murray, se sont entraînés ensemble sur gazon avant la prochaine journée d’ouverture des championnats d’Angleterre le 3 juillet.

Le champion en titre Djokovic sera déterminé à remporter son huitième titre à SW19 et à niveler le grand Suisse Roger Federer comme l’homme avec le plus grand nombre de titres à Wimbledon.

Une victoire du Serbe porterait également son nombre record de titres du Grand Chelem à 24 après avoir dépassé son concurrent le plus proche Rafael Nadal avec son 23e titre à Roland Garros le mois dernier.

Murray, d’autre part, a remporté le prestigieux titre en Angleterre à deux reprises et a été présenté comme l’un des « Big 4 » qui a régné sur le monde du tennis masculin au cours des deux dernières décennies. Cependant, la carrière du Britannique a été entravée par des blessures à la hanche et il n’a jamais été en mesure de reproduire la forme qui l’a aidé à mettre la main sur le trophée tant convoité dans les années 2013 et 2016.

Federer a raccroché ses crampons après des récupérations retardées et partielles martelant un retour sur le court de tennis suite à des blessures à la jambe. Et Nadal, bien que toujours actif en tant que joueur, a été confronté à son combat avec des blessures souvent tardives et a déclaré que la prochaine année en tournée sera sa dernière dans le circuit.

Djokovic semble être le dernier représentant du traditionnel top 4 des années 2000 et 2010 et avait démontré que rien ne le ralentira avec ses performances cette année.

Il a commencé l’année avec un 10e titre historique à l’Open d’Australie, qui a porté ses titres majeurs à égalité avec les 22 de Nadal et l’a dépassé avec son triomphe à l’Open de France.

Si le joueur de 36 ans parvient à défendre avec succès sa couronne de Wimbledon, il sera sur la bonne voie pour remporter le premier Grand Chelem du calendrier en 54 ans avant l’US Open plus tard dans l’année.