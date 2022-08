Novak Djokovic se retire de l’Omnium Banque Nationale de Montréal

Novak Djokovic s’est retiré du prochain tournoi sur terrain dur à Montréal jeudi parce qu’il n’est pas vacciné contre le COVID-19 et n’est donc pas autorisé à entrer au Canada.

Pour la même raison, dans l’état actuel des choses, il ne pourra pas non plus participer à l’US Open plus tard ce mois-ci.

Djokovic, un Serbe de 35 ans, a déclaré qu’il n’obtiendrait pas les coups, même si cela signifie qu’il ne pourra pas participer à certains tournois. Il a raté l’Open d’Australie en janvier après avoir été expulsé de ce pays et a dû s’absenter de deux événements aux États-Unis plus tôt cette année.

Il a joué à Roland-Garros, où il a perdu en quart de finale contre Rafael Nadal, et à Wimbledon, que Djokovic a remporté le mois dernier pour son 21e titre du Grand Chelem, un derrière le record masculin détenu par Nadal.

Les citoyens étrangers non vaccinés ne peuvent pas se rendre au Canada ou aux États-Unis, donc Djokovic s’est retiré de Montréal un jour avant le tirage au sort prévu pour le tournoi et devrait devoir s’absenter de l’US Open, qui commence à New York le 29 août.

Le week-end dernier, Djokovic a publié sur les réseaux sociaux qu’il gardait l’espoir d’avoir la chance de jouer à l’US Open, écrivant : “Je me prépare comme si je serai autorisé à concourir, en attendant de savoir s’il y a de la place pour que je voyage aux États-Unis. Je croise les doigts !”

Après avoir battu Nick Kyrgios lors de la finale de Wimbledon le 10 juillet, Djokovic a déclaré qu’il “adorerait” participer au dernier tournoi du Grand Chelem de l’année à Flushing Meadows, mais a également reconnu : “Je ne prévois pas de me faire vacciner”.

Djokovic est triple champion de l’US Open. Sa défaite contre Daniil Medvedev lors de la finale de l’année dernière a empêché Djokovic de devenir le premier homme depuis Rod Laver en 1969 à remporter un Grand Chelem de l’année civile.

Oscar Otte s’est également retiré de Montréal jeudi; Kyrgios et Benjamin Bonzi sont entrés dans le groupe.

Quatre places de joker sont allées au triple champion majeur Andy Murray, David Goffin, Vasek Pospisil et Alexis Galarneau.

Nadal, qui s’est retiré de Wimbledon avant les demi-finales en raison d’une déchirure abdominale, doit toujours jouer à Montréal.