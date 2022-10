Novak Djokovic se qualifie pour les demi-finales de Tel Aviv avec une victoire en deux sets

Novak Djokovic s’est qualifié pour les demi-finales de Tel-Aviv vendredi avec une victoire âprement disputée contre le Canadien Vasek Pospisil.

Le Serbe, tête de série, a gagné 7-6 (7/5), 6-3 en un peu moins de deux heures contre le Canadien, classé 149e, pour maintenir sa fiche parfaite lors de leurs six rencontres.

“C’était une belle victoire positive”, a déclaré Djokovic, qui dispute un tournoi en simple pour la première fois depuis sa victoire à Wimbledon en juillet.

“Vasek est l’un de mes meilleurs amis sur le Tour. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années.

“Ce n’est jamais facile de jouer contre quelqu’un que vous respectez et aimez tant, mais nous sommes tous les deux des professionnels et nous voulions gagner le match et vous pouvez le voir.

«Je pense que le niveau du tennis était vraiment élevé. Surtout vers la fin du premier set et du deuxième set. Crédit à lui pour le combat. C’est super de le revoir.”

Djokovic, qui est tombé au septième rang mondial, a dû se battre dans le premier set avant de remporter un tie-break 7-6 (7/5) en 59 minutes.

Le Serbe de 35 ans a brisé à deux reprises le service de son rival dans la seconde pour conserver son record de ne jamais perdre un set contre le Canadien de 32 ans.

Djokovic affrontera ensuite le Russe Roman Safiullin, 104e, qui a battu le Français Arthur Rinderknech 6-4, 6-1.

La deuxième tête de série Marin Cilic affrontera le Français Constant Lestienne lors de la deuxième demi-finale de samedi.

Croat Cilic a avancé lorsque le Britannique Liam Broady lui a donné un forfait.

Lestienne a évincé l’Américain Maxime Cressy, quatrième tête de série, 6-7 (4/7), 6-3, 7-6 (7/3).

Lestienne, 30 ans, s’est qualifié pour sa première demi-finale au niveau de la tournée.

Après avoir remporté son 21e titre du Grand Chelem à Wimbledon en juillet, Djokovic n’avait plus joué avant la compétition par équipe de la Laver Cup la semaine dernière à Londres.

Il a dû faire l’impasse sur tous les tournois américains, dont l’US Open, le dernier majeur de la saison, à cause de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19.

Après Tel-Aviv, Djokovic veut disputer l’Open d’Astana, du 3 au 9 octobre au Kazakhstan, avant de défendre son titre au Masters de Paris du 31 octobre au 6 novembre.

Dans les deux tournois, il a pu rencontrer l’Espagnol Carlos Alcaraz, 19 ans, devenu numéro un mondial après avoir remporté l’US Open.

Le principal objectif de fin de saison pour Djokovic reste le Masters composé des huit premiers du classement ATP, du 13 au 20 novembre à Turin.

