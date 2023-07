Novak Djokovic se qualifie pour la demi-finale de Wimbledon et égale ce record de Roger Federer

Novak Djokovic a atteint sa 12e demi-finale à Wimbledon et sa 46e record au Grand Chelem avec une victoire en quatre sets sur Andrey Rublev mardi. Le Serbe, en quête d’un huitième titre au All England Club et 24e majeur en carrière, a réussi 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 et affrontera l’Italien Jannik Sinner pour une place en finale.

Djokovic a maintenant atteint autant de demi-finales en Grand Chelem que le retraité Roger Federer. Le joueur de 36 ans disputait son 400e match du Grand Chelem et a insisté sur le fait qu’il appréciait d’être l’homme à battre.

« Je l’aime. N’importe quel joueur veut être dans la position où tous les autres joueurs veulent vous battre », a-t-il déclaré après avoir conservé son record de non défaite sur le court central depuis 2013.

« La pression ne s’en va jamais à chaque fois que je viens sur le court. « Ils veulent obtenir un scalp et la victoire – mais ça n’arrive pas! »

Rublev, le numéro sept mondial, a maintenant perdu les huit quarts de finale qu’il a disputés dans les tournois majeurs. Cependant, il a connu un début prometteur contre un joueur qui ne lui a accordé que sept matchs lors de leur rencontre au même stade de l’Open d’Australie en janvier.

Djokovic a vu trois balles de break aller et venir dans le premier set et a été obligé de payer lorsque Rublev a breaké pour une avance de 5-4. Le Russe de 25 ans a remporté le premier match lors du match suivant lorsque Djokovic a marqué un retour de service.

C’était le deuxième set abandonné par Djokovic à Wimbledon cette année et il a été convenablement excité en réponse. Il a pris une avance de 5-0 dans le deuxième set, n’accordant à Rublev que six points dans cette séquence, avant de égaliser en quart de finale.

Dans le troisième set, Djokovic a sauvé deux balles de break dans le deuxième jeu, a breaké dans le cinquième et est passé à deux sets contre un dans le 10e jeu. Ce n’était pas une conversion en douceur, cependant, le champion ayant besoin de cinq points de set pour terminer le travail tout en sauvant trois points de rupture.

Le résultat était inévitable car il a pris une avance de 2-1 dans le quatrième avant de conclure le match après avoir tiré 42 vainqueurs devant Rublev.

