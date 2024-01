Novak Djokovic se déchaîne contre un fan de l’Open d’Australie lors d’un match tendu

Tennis

Novak Djokovic a été enthousiasmé par la foule de Melbourne Park à la fin de sa victoire 6-3, 4-6, 7-6, 6-3 au deuxième tour contre l’Australien Alexei Popyrin.

Vous pourriez couper la tension avec un couteau sur la Rod Laver Arena alors que Djokovic menait deux sets à un après avoir survécu à quatre points de set et remporté un tie-break pour devancer l’Australien.

Djokovic étendait son poignet – ce qui semblait le déranger lors de la United Cup plus tôt ce mois-ci – à 2, avant de commencer à mâchouiller un membre de la foule, qui, selon lui, avait « franchi la ligne » avec des commentaires.

“Viens ici et dis-le-moi en face, viens et dis-le en face, allez, allez”, a déclaré Djokovic en faisant signe au patron.

Les commentateurs ont déclaré que le supporter n’avait pas été expulsé du stade.

S’exprimant lors de la conférence de presse, Djokovic s’est ouvert sur l’incident, sans révéler ce qui a été dit.

“Vous ne voulez pas savoir”, a déclaré Djokovic. « On me disait beaucoup de choses sur le terrain, notamment de ce coin-là, et du même côté de l’autre coin. Je l’ai toléré pendant la majeure partie du match.

« À un moment donné, j’en ai eu assez et je lui ai demandé s’il voulait venir me le dire en face. Quand on affronte quelqu’un, malheureusement pour lui, il n’a pas eu le courage de descendre. C’est ce que je lui demandais.

« Si vous avez du courage, si vous êtes un homme si dur, un dur à cuire, venez me le dire en face et discutons-en. Il s’excusait de loin. C’est tout ce que c’est.

Novak Djokovic réagit lors de sa victoire à l’Open d’Australie. AFP via Getty Images

Djokovic a lutté contre sa blessure au poignet et contre la foule, tout en semblant toujours aux prises avec un rhume.

Mais l’interaction des fans était exactement ce dont Djokovic avait besoin alors qu’il déclenchait les trois matchs suivants pour avancer 5-2, y compris en battant Popyrin par amour.

Jim Courier, quadruple vainqueur du Grand Chelem, a déclaré sur la chaîne australienne Channel 9 que parfois la superstar serbe avait juste besoin de la bataille pour s’allumer.

“Il est tout simplement étrange de voir à quel point l’interrupteur tardif s’enclenche lorsque quelqu’un ou quelque chose dans les tribunes irrite cet homme”, a déclaré Courier. « Il passe simplement en mode surhumain.

Alexei Popyrin a porté le match contre Novak Djokovic à quatre sets. Getty Images

« Quand il se met en colère, il ne se venge pas, il s’éloigne. Et Popyrin a du mal à gagner des points depuis que Novak a affronté ce fan.

Djokovic a admis que c’était peut-être ce dont il avait besoin, admettant qu’il était “à plat émotionnellement”.

“Peut-être qu’il fallait que je sois un peu secoué et que je commence à trouver le genre d’intensité sur le terrain dont j’avais besoin pour tout le match”, a déclaré le n°1 mondial.

Djokovic a rendu hommage au jeune Australien après le match, qualifiant le troisième set, où le Serbe a sauvé quatre balles de set avant de finalement s’imposer au tie-break, de tournant.

Novak Djokovic n’a pas voulu révéler ce que son fan lui a dit. AFP via Getty Images

« Il a eu un coup droit assez facile et il l’a raté. Je n’ai rien fait de spécial. J’ai eu de la chance”, a déclaré Djokovic.

« Il a été le meilleur joueur pendant un set et demi. La dynamique a changé au tie-break. J’ai mis une balle de plus sur le terrain que lui. Merci à lui d’avoir tactiquement élaboré le bon plan de match et servi gros. Il mérite une salve d’applaudissements pour sa performance de ce soir.

Ce fut une énorme journée d’action à l’Open, avec Frances Tiafoe, 17e tête de série, Francisco Cerundolo, 22e tête de série et Lorenzo Musetti, 25e tête de série, qui se sont retirés chez les hommes, tandis que ce fut un bain de sang chez les femmes.

La 25e tête de série, Elise Mertens, la 16e tête de série Caroline Garcia, la 32e tête de série Leylah Fernandez, la sixième tête de série Ons Jabeur et la huitième tête de série Maria Sakkari se sont toutes retirées pour l’Open.











