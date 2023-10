Le numéro un mondial Novak Djokovic ouvrira sa saison 2024 à la United Cup par équipes mixtes en Australie, mais Rafael Nadal, en proie à des blessures, ne faisait pas partie de l’équipe d’Espagne, a annoncé vendredi.

Djokovic sera le fer de lance de la Serbie lors du tournoi du 29 décembre au 7 janvier à Sydney et à Perth alors qu’il se prépare à défendre son titre à l’Open d’Australie.

Nadal faisait partie de l’équipe d’Espagne en 2023 avant de se blesser à la hanche lors du premier Grand Chelem de l’année. Il est depuis indisponible et a été opéré en juin.

Le chef de Tennis Australia, Craig Tiley, a déclaré ce mois-ci que Nadal prévoyait de faire son retour au tennis du Grand Chelem à l’Open d’Australie, qui suit la United Cup.

Nadal a répondu sur les réseaux sociaux en remerciant Tiley pour sa « confiance », sans confirmer s’il comparaîtrait.

Il y aura des événements ATP à Brisbane, Adélaïde et Auckland début janvier que Nadal pourrait également utiliser pour se préparer à l’Open d’Australie.

Neuf des 20 meilleurs hommes et cinq des 10 meilleures femmes participeront à la United Cup, les États-Unis, champions en titre, parmi les favoris, menés par Jessica Pegula et Taylor Fritz.

La Pologne, menée par la numéro deux mondiale et quadruple vainqueur du Grand Chelem Iga Swiatek, a été nommée tête de série pour l’événement à 18 nations.

Parmi les autres grands noms à signer figurent Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud, Alexander Zverev, Maria Sakkari et Caroline Garcia.

« Ils sont tous prêts à jouer dans un format conçu pour mettre en valeur à la fois le football masculin et féminin et l’égalité unique au tennis », a déclaré le directeur du tournoi, Stephen Farrow.

Les pays seront répartis en six groupes de trois et s’affronteront selon un format de tournoi à la ronde. Chaque match nul comprendra un match masculin et féminin ainsi qu’un affrontement en double mixte.

