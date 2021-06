Numéro un mondial Novak Djokovic salué Naomi Osaka comme « courageuse et audacieuse » pour s’être retirée de Roland-Garros et avoir révélé ses problèmes d’anxiété et de dépression, mais a admis qu’il n’était pas surpris qu’elle ait été menacée d’une interdiction du Grand Chelem.

« Je la soutiens. Je pense qu’elle a été très courageuse de faire ça. Je suis vraiment désolé qu’elle traverse des moments douloureux et souffre mentalement », a déclaré Djokovic mardi.

« C’était, je dois dire, une décision très audacieuse de sa part. Si elle a besoin de prendre le temps de réfléchir et de se ressourcer, c’est ce qu’elle devait faire, et je le respecte pleinement. J’espère qu’elle reviendra plus forte. »

Osaka, la numéro deux mondiale de 23 ans et quatre fois grande gagnante, a déclaré qu’elle ferait une pause dans le tennis, mettant en danger sa participation à Wimbledon et ses Jeux olympiques à domicile.

Elle a été condamnée à une amende de 15 000 $ et menacée de disqualification de Roland Garros après avoir refusé d’honorer les engagements médiatiques obligatoires.

Elle affirme qu’ils sont préjudiciables à sa santé mentale et a comparé la conférence de presse traditionnelle d’après-match à » donner des coups de pied aux gens quand ils sont à terre « .

Osaka a déclaré que ses problèmes de santé mentale avaient commencé en 2018 lorsqu’elle avait remporté le premier de ses quatre tournois majeurs à l’US Open lors d’une finale controversée contre Serena Williams.

« La vérité, c’est que j’ai souffert de crises de dépression depuis l’US Open en 2018 et j’ai eu beaucoup de mal à y faire face. »

« A Paris, je me sentais déjà vulnérable et anxieux alors j’ai pensé qu’il valait mieux faire preuve de prudence et éviter les conférences de presse. »

Djokovic a déclaré qu’il n’était pas surpris que le Grand Chelem ait menacé d’étendre les sanctions contre Osaka même pour les futurs majors.

« Les tournois du Grand Chelem se protègent et protègent leurs propres affaires », a déclaré Djokovic.

«Bien sûr, ils vont suivre les règles et ils vont s’assurer que vous vous y conformez. Sinon, vous paierez des amendes et serez sanctionné. Ce n’est pas surprenant pour moi que ce soit leur réaction. »

Djokovic a également fait allusion au changement générationnel dans le sport où les médias grand public traditionnels sont souvent éclipsés par les propres plateformes de médias sociaux d’un athlète.

Osaka compte 2,3 millions de followers sur Instagram. Sur Twitter, elle ne suit que 18 personnes.

« Auparavant, les (médias traditionnels) étaient le seul moyen pour nous de contacter nos fans, n’est-ce pas, au cours des cinq dernières années ou peut-être 10 ans, ce n’est plus le cas », a déclaré Djokovic.

« Nous avons nos propres plateformes, nos propres comptes de réseaux sociaux à travers lesquels nous pouvons communiquer directement avec les fans.

« Naomi, elle est très jeune et elle a grandi avec évidemment les réseaux sociaux et la capacité de s’exprimer à travers ses canaux. »

