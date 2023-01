Novak Djokovic revient à l’Open d’Australie, plus un méchant

Mais un an plus tard, la ville, la campagne et le sport semblent désireux de passer à autre chose tout en revenant au tennis comme d’habitude.

L’Open d’Australie “marquera un retour bienvenu à la normale après trois ans de feux de brousse, de pandémie et de fureur l’année dernière à propos du statut vaccinal de Novak Djokovic”, a écrit The Age, l’un des principaux journaux de Melbourne, dans un éditorial mis en ligne dimanche avec le titre “Profitons du grand tennis, pur et simple.”

Djokovic, 35 ans, reste l’un des rares joueurs de tennis professionnels de premier plan à ne pas avoir été vacciné contre le coronavirus, mais l’Australie, qui avait certaines des restrictions les plus strictes au monde pendant la pandémie, n’exige plus de preuve de vaccination ou de test négatif pour l’entrée. dans le pays, sauf pour les voyageurs en provenance de Chine.

Bien que Djokovic ait été automatiquement interdit d’Australie pendant trois ans après son expulsion, le nouveau gouvernement australien a choisi d’annuler cette interdiction en novembre, et le Serbe est revenu à un accueil tout aussi chaleureux que le temps étouffant de samedi à Melbourne.

Il a été acclamé à Adélaïde alors qu’il remportait un tournoi de tête contre un peloton solide, et il a reçu un soutien plus fort et plus vocal vendredi soir alors qu’il jouait un match d’entraînement intense et léger par intermittence à Rod Laver Arena avec l’Australien Nick Kyrgios devant une foule de capacité de 15 000 personnes qui avaient acheté les billets disponibles en moins d’une heure.