Novak Djokovic résiste au pouvoir d’Hubert Hurkacz de prendre une avance de deux sets

Novak Djokovic est le meilleur joueur de tennis au monde, mais la tâche de l’affronter sur un court de tennis est bien plus que de simples coups droits et revers. En tant que champion du Grand Chelem à 23 reprises qui s’est remis de tous les déficits de score possibles, peu peuvent même relever le défi de tenir tête à son aura et à sa réputation.

Tard dimanche soir, alors que le couvre-feu approchait et que le temps s’écoulait, Hubert Hurkacz a mené une bataille perdue d’avance avec l’aura de Djokovic alors qu’il générait trois balles de set avant de se figer dans les moments décisifs. Djokovic reviendra lundi après-midi pour terminer son match du quatrième tour de Wimbledon contre le Polonais tout en menant 7-6 (6), 7-6 (6) après qu’une autre journée de jeu ait été interrompue par le couvre-feu strict de 23 heures du All England Club.

Djokovic et Hurkacz avaient émergé juste avant 21 heures après une journée de jeu marathon sur le court central, Andrey Rublev ayant survécu de peu à Alexander Bublik en cinq sets avant qu’Iga Swiatek, la n ° 1 féminine, ne se remette de deux balles de match pour vaincre Belinda Bencic après trois heures. . Pourtant, l’incapacité du tournoi à terminer une journée de jeu régulière conduira à de nouvelles critiques de la décision du All England Club de commencer les matchs sur le court central à 13h30.

La question déterminante du tournoi masculin cette année est de savoir si quelqu’un dans le tirage au sort est vraiment capable de vaincre Djokovic. Hurkacz, un joueur de 26 ans qui a atteint le n ° 9 et a remporté un titre Masters 1000 à l’Open de Miami en 2021, figurait sur la très courte liste de joueurs de la moitié inférieure capables de provoquer des conflits avec Djokovic.

Il reste l’un des rares de la jeune génération dont le jeu s’est avéré être un choix naturel pour le gazon. Le service de Hurkacz, l’un des meilleurs au monde, est dévastateur en surface, ses coups plus plats bien adaptés à son rebond inférieur et la volonté du Polonais d’avancer vers le filet est naturellement récompensée en surface. Il y a deux ans, Hurkacz a atteint les demi-finales de Wimbledon, battant Roger Federer dans ce qui s’est avéré être le dernier match de la carrière du Suisse.

Imprégné de cette expérience d’une grande victoire sur le même terrain, Hurkacz a survolé les blocs, facilitant ses premiers jeux de service tout en jouant au tennis offensif lucide. Son service, qui atteignait 141 mph alors que le craquement du ballon résonnait autour du court central, était parfois illisible pour l’un des meilleurs retourneurs de tous les temps.

Alors que Hurkacz montait en flèche, son service spectaculaire signifiait que les marges étaient minuscules. A 3-3 au tie-break, Djokovic a commis une double faute, s’offrant le premier mini-break. Hurkacz a répondu rapidement, claquant deux as consécutifs qui l’ont porté au triple point de consigne à 6-3.

Hubert Hurkacz n’a pas réussi à convertir trois balles de set dans le premier set. Photographie : Daniel Leal/AFP/Getty Images

Mais ensuite tout s’est effondré. Après que Djokovic ait retiré ses deux points de service, à 6-5, Hurkacz a tiré un service de 130 mph et s’est présenté avec un coup droit facile qu’il a jeté dans le filet. Deux autres fautes directes ont rapidement suivi de Hurkacz, qui est revenu à la présidence après avoir raté une énorme opportunité.

Avec un set derrière lui le chronomètre s’écoulait, le retour de Djokovic s’est amélioré et il a imposé une pression maximale à son challenger, qui s’est courageusement accroché avec la force de son service. A 2-1, Djokovic a généré une balle de break sur le service de Hurkacz, à laquelle le Polonais a répondu avec trois as consécutifs à tenir. Djokovic a de nouveau bondi, forçant le triple point de rupture à 0-40. Trois services non retournés plus tard, le numéro 18 mondial s’est remis à deux avant de sauver un quatrième point de break avec une volée incroyablement chanceuse qui a rebondi maladroitement et est revenue de son côté du filet.

Les deux services ont d’abord dominé le tie-break du deuxième set qui a suivi. À 5-5, cependant, Djokovic a spectaculairement récupéré un service de 136 mph tout en se précipitant à fond, puis il a anticipé le coup droit à l’envers de Hurkacz et a donné un revers bas aux pieds du Polonais qui a mis en place un vainqueur facile. Bien qu’il n’ait pas pris le premier point de set, Djokovic a pris les deux derniers points du tie-break pour établir une avance de deux sets.

L’aura suffocante de Djokovic ne serait rien sans le génie derrière. Tout au long du match, le Serbe a égalé l’énorme service de Hurkacz avec sa propre livraison précise et efficace. Alors même qu’il regardait les as passer devant lui tout au long des deux sets, sur presque tous les points décisifs, Djokovic a trouvé un moyen de décrocher un retour, de récupérer une balle de plus et de s’assurer qu’il ne lâche rien. Il a forcé son jeune challenger à intervenir et à le battre, et dans les deux sets, le Polonais n’a pas pu.

Après avoir pris le deuxième set, Djokovic a immédiatement signalé que le match était terminé pour la nuit, jetant un bracelet dans la foule avant de faire son sac et de quitter le terrain aux côtés de Hurkacz. Ayant choisi de ne pas concourir sur gazon entre sa victoire à Roland-Garros et le début de Wimbledon, Djokovic a été chargé de retrouver ses pieds et sa forme pendant le tournoi. Jusqu’à présent, les choses continuent de bien se passer et il reviendra lundi après-midi pour terminer le travail.