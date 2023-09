Novak Djokovic réprimande et dit à son fan de partir avant de signer le classique des Beastie Boys à l’US Open

Les fans ont été témoins du côté furieux et amusant de Novak Djokovic lors de sa victoire en deux sets contre l’Américain Taylor Fritz à l’US Open.

Un triomphe 6-1 6-4 6-4 suggère que Djokovic a gagné sans stress en quart de finale, mais ses frustrations ont éclaté dans le troisième set dans un match qui l’a vu perdre son service.

2 Djokovic s’est qualifié pour une 47e demi-finale du Grand Chelem, un record Crédit : Getty

2 Mais il a eu quelques ennuis avec l’un de ses propres fans dans le troisième set. Crédit : sports aériens

Servant à 4-3 et égalité, Djokovic a perdu un point après avoir apparemment été distrait par un fan dans les tribunes appelant un tir en boucle de Fritz avant qu’il ne rebondisse.

Djokovic a ensuite crié et gesticulé en direction de l’endroit où était assis le supporter alors que le public local célébrait l’avantage de Fritz.

Le 23 fois champion du Grand Chelem a ensuite perdu le point suivant pour céder son break dans le troisième set. Après avoir failli briser sa raquette sur le terrain, Djokovic a ensuite chassé le supporter, qui a semblé répondre à la demande du Serbe.

Il est vite apparu que le groupe de fans assis dans la zone soutenait Djokovic, certains d’entre eux portant des t-shirts affirmant qu’il était le plus grand joueur de tennis de tous les temps.

Heureusement pour Djokovic et les fans, cela n’a pas affecté le déroulement du match puisque le joueur de 36 ans a immédiatement battu Fritz, neuvième tête de série, avant de purger l’affrontement.

Après le match, Djokovic, beaucoup plus détendu, a amené les spectateurs à l’intérieur du stade Arthur Ashe à chanter le classique des Beastie Boys « Fight For Your Right » alors qu’il célébrait sa victoire.

Djokovic, qui a remporté trois fois l’US Open, affrontera vendredi le vainqueur de la confrontation All-American Frances Tiafoe contre Ben Shelton en demi-finale.

Sont également présents au tableau du simple messieurs Daniil Medvedev, troisième tête de série, et Carlos Alcaraz, numéro un mondial, qui a battu Djokovic lors d’une finale passionnante du simple messieurs à Wimbledon.