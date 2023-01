Novak Djokovic répond aux critiques avant Andrey Rublev Showdown

Novak Djokovic a riposté à ses détracteurs lors de sa conférence de presse avant le choc des quarts de finale de l’Open d’Australie 2023 contre le Russe Andrey Rublev.

Le Serbe a vaincu Alex de Minaur au tour précédent, luttant contre les blessures en cours de route. Après n’avoir pas été autorisé à participer au Grand Chelem de Melbourne l’année dernière, Djokovic a fustigé ses détracteurs qui doutaient de la gravité de ses blessures.

“Je laisse le doute à ces gens – laissez-les douter”, a déclaré le joueur légendaire, répondant à la question des médias serbes.

« Seules mes blessures sont remises en cause. Quand d’autres joueurs sont blessés, ce sont eux les victimes, mais quand c’est moi, je fais semblant. C’est très intéressant… Je ne pense pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit”, a ajouté Novak.

L’homme de 35 ans a poursuivi: «J’ai passé l’IRM, l’échographie et tout le reste, à la fois il y a deux ans et maintenant. Que je publie cela dans mon documentaire ou sur les réseaux sociaux, cela dépend de ce que je ressens. Peut-être que je le ferai, peut-être que je ne le ferai pas.”

Djokovic reste sur la bonne voie pour remporter son 10e titre à l’Open d’Australie, ce qui porterait son total de tournois du Grand Chelem à 22, à égalité avec Rafael Nadal. Cependant, il a insisté sur le fait qu’il n’était pas dérangé par toutes les comparaisons avec l’Espagnol, au lieu de cela, il essayait d’en tirer la motivation.

«Je ne suis pas vraiment intéressé à ce stade par ce que les gens pensent et disent. C’est amusant, c’est intéressant de voir comment le récit qui m’entoure continue, un récit différent par rapport à d’autres joueurs qui ont vécu une situation similaire. Mais j’y suis habitué, et cela me donne juste plus de force et de motivation. Je les en remercie donc”, a ajouté le Serbe.

Si Djokovic trouve un moyen de dépasser Rublev en demi-finale et d’atteindre le choc au sommet, il pourrait encore renouveler sa rivalité avec Nadal en finale, étant donné que l’Espagnol se qualifie pour sa 23e finale potentielle de chelem en carrière.

