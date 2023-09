Novak Djokovic rend hommage à la légende de la NBA Kobe Bryant après sa victoire historique à l’US Open

Novak Djokovic a rendu hommage à la défunte star du basket-ball Kobe Bryant après avoir remporté dimanche son 24e titre du Grand Chelem, un record, à l’US Open, portant un maillot « Mamba Forever » lors de la remise du trophée.

Djokovic a battu Daniil Medvedev 6-3, 7-6 (7/5), 6-3 pour décrocher sa quatrième couronne à l’US Open et se venger de sa défaite contre le Russe il y a deux ans qui a brisé ses rêves d’un Grand Chelem calendaire.

Ensuite, Djokovic a révélé un t-shirt avec une image de lui aux côtés de Bryant – le grand joueur de basket-ball férocement compétitif dont le surnom était « Mamba ». Au dos, il y avait le 24, le numéro porté par l’icône des Los Angeles Lakers au cours de sa carrière NBA.

Djokovic a déclaré que Bryant, décédé dans un accident d’hélicoptère il y a trois ans, l’avait aidé à traverser certaines des périodes les plus difficiles de sa carrière, notamment une blessure au coude qui menaçait sa carrière en 2017.

« J’ai pensé à faire ce t-shirt il y a quelques jours », a déclaré Djokovic.

«Je ne l’ai partagé avec personne. Kobe était un de mes amis proches, nous avons beaucoup discuté de la mentalité du vainqueur.

«Quand j’étais aux prises avec une blessure et que j’essayais de revenir au sommet, il était l’une des personnes sur lesquelles je comptais le plus, il était toujours là pour me soutenir de la manière la plus amicale.

« Son décès m’a profondément blessé et 24 est le maillot qu’il portait aux Lakers, alors j’ai pensé que ce serait bien de le reconnaître. »

