Novak Djokovic rend hommage à Kobe Bryant dans son discours après sa victoire à l’US Open

Kobe Bryant continue d’être l’une des plus grandes inspirations des athlètes, quel que soit le sport qu’ils pratiquent.

Après que Novak Djokovic ait battu Daniil Medvedev pour remporter le titre de l’US Open masculin dimanche, le champion de tennis a ouvert son sweat à capuche pour révéler un hommage au regretté Kobe Bryant. L’athlète portait un T-shirt avec une photo de lui et de la star de la NBA ainsi que les mots « Mamba Forever » écrits autour.

Selon Djokovic, ce maillot est quelque chose qu’il voulait réaliser depuis longtemps, parlant de ses expériences avec Bryant avant sa mort tragique en 2020.

Novak portait également une fermeture éclair avec un patch 24 cousu, expliquant ensuite comment la star des Lakers l’a guidé tout au long de cette carrière.

« Quand j’étais aux prises avec une blessure et que j’essayais de faire mon retour et de revenir au sommet du jeu, il était l’une des personnes sur lesquelles je comptais le plus », a-t-il partagé. Il était toujours là pour tout type de conseil, de conseil, tout type de soutien de la manière la plus amicale.