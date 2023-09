Novak Djokovic remportera «beaucoup plus» de tournois du Grand Chelem, déclare Tim Henman après que le Serbe ait remporté le titre à l’US Open | Actualités tennistiques

Novak Djokovic a remporté dimanche son quatrième titre à l’US Open, égalant le record de Margaret Court de 24 tournois du Grand Chelem. Tim Henman pense qu’il gagnera « beaucoup plus ».

Djokovic a utilisé toute son expérience et ses prouesses tactiques pour battre Daniil Medvedev afin de se venger de sa défaite finale en 2021 contre le Russe à New York.

Le joueur de 36 ans devient le premier homme à remporter trois tournois du Grand Chelem au cours de la même année civile à quatre reprises, après avoir remporté les titres de l’Open d’Australie et de Roland-Garros plus tôt cette année.

Djokovic a expliqué pourquoi il a rendu son hommage « 24 » au regretté Kobe Bryant



Djokovic est également devenu le plus vieux champion de l’US Open en simple masculin dans l’ère Open et revient en tête du classement ATP, devant Carlos Alcaraz.

Sports aériensTim Henman, Martina Navratilova et Johanna Konta ont expliqué pourquoi Djokovic est si bon alors qu’il cherche désormais à surpasser les 24 titres majeurs de Court à l’Open d’Australie de l’année prochaine en janvier.

Tim Henman, ancien demi-finaliste de l’US Open, a déclaré :

Djokovic a pris le dessus sur Medvedev dans ce rallye sensationnel



« Il est motivé par ces chiffres. Il a été très clair pour que tout le monde comprenne et il veut battre tous les records. Vous regardez où il en est, il a tellement faim et est en bonne santé. Gagner le numéro 24, vous ne croiriez pas que cela le fera. sera son dernier et je pense qu’il y a beaucoup d’autres à venir.

« Cette mentalité de gagnant, je pense qu’il comprend tous les aspects de son jeu et de sa préparation. Quand on décompose la tactique du match, tant d’éléments sont tellement impressionnants.

« Ce service et cette volée, venir au filet tant de fois, c’est quelqu’un qui a fait évoluer son jeu. Il n’était pas à l’aise au filet avant, il y avait des points d’interrogation sur son service il y a six ans – c’était la performance complète.

« Nous parlons souvent d’une perfection qui n’existe pas vraiment, mais il s’en rapproche tellement dans de nombreuses catégories différentes. La façon dont il joue le jeu – sa précision, sa régularité, sa qualité, sa frappe du ballon et sa puissance.

« Il ne fait aucun doute qu’il maintiendra cette longévité, son emploi du temps est si important. La façon dont il s’entraîne et sa prévention des blessures. Il ne joue pas beaucoup mais quand il arrive, il est prêt à partir.

« Les événements Masters 1000 sont les plus importants du circuit, mais ils préparent les Grands Chelems. Vous pensez simplement, 2024, qu’est-ce qui va l’arrêter ? Il va falloir de sérieuses améliorations de la part des autres.

Medvedev a demandé à Djokovic quand il prévoyait de ralentir…



Martina Navratilova, vainqueur de 18 titres du Grand Chelem en simple, a déclaré :

« Il sait comment se préparer, atteindre son apogée et exactement ce qu’il doit faire, quand le faire, comment le faire. Il a la mentalité de travailler chaque jour.

« C’est un professionnel accompli, il l’a toujours été, et il possède le talent qui va avec. Tous les ingrédients sont là, ainsi que la technologie. »

Djokovic a proposé d’aider Medvedev après sa chute, mais l’offre a été refusée, préférant passer plus de temps sur le terrain.



Elle a poursuivi : « Il s’entoure de gens qui savent ce qu’il fait et il continue de s’épanouir pour s’améliorer. C’est ce que je l’admire le plus, il veut toujours s’améliorer. Il l’a entre les oreilles et le corps. Il a 9/ 10 ou 10/10 dans la plupart des aspects, il faut pour être un champion.

« Frapper ces revers slice, non seulement cela lui enlève la pression, mais Medvedev a dû entrer sur le terrain et créer le rythme. Il ne faut aucune énergie pour frapper le slice, donc il économise de l’énergie. »

Johanna Konta, ancienne numéro 1 britannique, a déclaré :

Moments forts de la finale de l’US Open entre Medvedev et Djokovic



« Ce n’est pas une surprise qu’il ait gagné 24 et ce ne sera pas une surprise s’il gagne 25, 26, 27, juste à cause de son apparence. Physiquement, il a l’air si bien, alors où est la limite ? Combien de temps allons-nous Le voir dans une condition physique aussi optimale ? C’est assez incroyable.

« Je pense que plus vous passez de temps sur le terrain, plus vous avez d’années à votre actif et plus vous gagnez d’expérience, cette expérience joue en votre faveur et il a la formule pour garder son corps tel qu’il est. »