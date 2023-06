Novak Djokovic remporte son 23e titre du Grand Chelem en battant Casper Ruud en finale de Roland-Garros

PARIS (AP) – Novak Djokovic a clairement indiqué pendant des années que c’était son objectif. Ce qui l’a poussé. Ce qui l’a inspiré. Les plus grands titres des plus grandes scènes de son sport étaient l’objectif principal de Djokovic et maintenant il est enfin seul – devant Rafael Nadal, devant Roger Federer, devant tous les hommes qui ont jamais balancé une raquette.

Si Djokovic pouvait attendre aussi longtemps pour détenir ce record, il pourrait certainement attendre la demi-heure environ qu’il a fallu pour redresser ses coups lors de la finale de Roland-Garros. Et donc, après un début un peu chancelant dans un air épais et humide et sous des nuages ​​de charbon menaçants dimanche, il s’est imposé. L’adversaire du Court Philippe Chatrier, Casper Ruud, n’a plus jamais vraiment eu de chance par la suite.

Djokovic a remporté son record masculin de 23e championnat en simple du Grand Chelem, brisant une égalité avec Nadal et se déplaçant trois devant Federer à la retraite, avec une victoire de 7-6 (1), 6-3, 7-5 sur Ruud qui n’était vraiment pas dans le doute pendant la majeure partie de ses 3 heures et 13 minutes.

Djokovic, un Serbe de 36 ans, place celui-ci aux côtés des titres de Roland-Garros qu’il a remportés en 2016 et 2021, faisant de lui le seul homme avec au moins trois de chaque événement majeur. Il a remporté 10 trophées à l’Open d’Australie, sept à Wimbledon et trois à l’US Open.

A noter également: Djokovic est à nouveau à mi-chemin d’un Grand Chelem d’une année civile – remportant les quatre tournois majeurs en une saison – quelque chose qu’aucun homme n’a réalisé depuis Rod Laver en 1969. Djokovic a failli réussir cet exploit en 2021, quand il a remporté le l’Open d’Australie, l’Open de France et Wimbledon et s’est rendu jusqu’au match pour le titre à l’US Open avant de perdre contre Daniil Medvedev.

Djokovic reprendra cette poursuite à Wimbledon, qui débutera sur la pelouse du All England Club le 3 juillet.

Il a maintenant remporté le trophée à 11 des 20 derniers tournois du Grand Chelem, une course remarquable d’autant plus si l’on considère qu’il n’a pas participé à deux tournois majeurs au cours de cette période car il n’a pas été vacciné contre le COVID-19. Djokovic a été expulsé d’Australie en janvier 2021 avant l’Open d’Australie, et il n’a pas été autorisé à se rendre aux États-Unis avant l’US Open de l’année dernière en vertu d’une règle qui a depuis été levée.

Atteindre 23 ans établit non seulement la marque pour les hommes, mais cela permet également à Djokovic d’égaler Serena Williams, qui a terminé sa carrière l’année dernière, pour le plus par quiconque à l’ère Open, qui a commencé en 1968. Margaret Court a remporté une partie de son tout -temps record de 24 trophées du Chelem à l’ère amateur.

À 20 jours de son 36e anniversaire, Djokovic est le plus vieux champion en simple de Roland Garros, considéré comme le plus exténuant des tournois majeurs en raison des longs points de meulage requis par la terre battue rouge, qui est plus lente que l’herbe ou les terrains durs sous les pieds ailleurs.

Le 22e majeur de Nadal est arrivé à Paris il y a un an, deux jours après ses 36 ans. Il est écarté depuis janvier par une blessure à la hanche et a subi une arthroscopie le 2 juin.

Comme si tout cela ne suffisait pas, le triomphe de Djokovic dimanche signifie également qu’il reviendra au n ° 1 du classement ATP lundi, en remplacement de Carlos Alcaraz. Djokovic a déjà passé plus de semaines à la première place que n’importe quel joueur – homme ou femme – depuis la création des classements de tennis informatisés il y a un demi-siècle.

C’est Djokovic qui a éliminé Alcaraz en demi-finale jeudi, l’épuisant en deux sets passionnants jusqu’à ce que le corps de l’Espagnol de 20 ans se mette à l’étroit. Alcaraz a continué à jouer, mais les scores des deux derniers sets du match en quatre sets ont raconté l’histoire : 6-1, 6-1.

Il s’agissait de la troisième finale de Chelem au cours des cinq dernières épreuves pour Ruud, un Norvégien de 24 ans, mais il est maintenant à 0-3. Il a perdu contre Nadal à l’Open de France il y a un an et contre Alcaraz à l’US Open en septembre dernier.

Peut-être en raison d’une prise de conscience de tout ce qui était en jeu, Djokovic, dans sa 34e finale majeure, a été celui qui a pris un départ chancelant.

Ruud a émergé sous une ovation partielle et des applaudissements polis. Plus de gens se sont levés alors qu’un rugissement a rencontré l’entrée de Djokovic, suivi de chants tonitruants de son surnom à deux syllabes, « No-le! Non-le ! Non-le ! » Ce refrain a repris juste avant le début de la pièce – et à plusieurs reprises au cours de l’après-midi, parfois pour célébrer ses meilleurs moments, parfois pour l’encourager.

Alors que Djokovic a décroché 12 des 13 derniers points pour mettre fin aux choses, tombant sur le dos avec les membres écartés à l’arrivée, les cris de son nom ont été tonitruants.

La méthode préférée pour saluer Ruud ? Des prononciations interminables et monotones de son nom de famille – « Ruuuuuuuuuud » – qui ressemblaient à des huées, ce qui, bien sûr, n’était pas le cas.

Au début, Ruud semblait faire tout ce qu’il pouvait pour tester le coup droit de Djokovic, le côté le plus faible. Cela a porté ses fruits tôt, lorsque Djokovic a continué à manquer ce coup – dans le filet, large, long – puis a commis une autre sorte d’erreur, en frappant un aérien près du filet bien au-delà de la ligne de base opposée pour se faire briser et suivre 2-0.

Pour une raison quelconque, ce tir a toujours été la «bête noire» de Djokovic, et il a raté un autre coup plus tard dans le set.

Bientôt, Ruud menait 4-1, en partie grâce aux ennuis de Djokovic. À ce moment-là, Djokovic a accumulé 13 fautes directes, tandis que Ruud n’en a fait que quatre.

Et puis tout a changé.

Après avoir terminé le premier set avec 18 fautes directes, Djokovic s’est recalibré, avec seulement 14 sur les deux derniers sets combinés.

Puis c’était au tour de Ruud de rater un accrochage, de se balancer en arrière et de déposer le sien dans le filet pour mettre fin à un point de 29 coups. La première pause de service de Djokovic a fait 4-3, et il a secoué son poing droit.

Ils sont allés à un bris d’égalité, véritablement la domination de Djokovic. Lorsque l’importation augmente, avec la tension, il excelle tout simplement. A toujours, semble-t-il.

Au cours du segment du premier au 7, Djokovic a contribué quatre gagnants et zéro erreur directe.

Cela a marqué sa carrière dans les bris d’égalité 308-162, un pourcentage de victoires de 0,655. En 2023, il a une fiche de 15-4, dont 6-0 à Paris – il y avait 55 points joués sur cette demi-douzaine, et la somme totale des fautes directes de Djokovic était de zéro.

Relisez cela : zéro.

Cet ensemble a duré à lui seul 1 heure et 21 minutes, plein à craquer d’échanges prolongés, le genre de points sur lesquels des histoires entières pourraient être écrites. Il y avait ceux qui duraient 20, 25, 29 coups. L’un a été remporté par Ruud avec l’aide d’un tir dos au filet, entre les jambes. Sur un autre, Djokovic est tombé derrière la ligne de fond, maculant sa chemise rouge, son short bleu et sa peau avec de l’argile de couleur rouille.

Le brouillage, l’étirement, la flexion et la torsion de Djokovic sur la défense apparaissent sur le tableau de bord, à coup sûr. Mais tous les points longs sapent également l’énergie et la volonté d’un ennemi.

Cela aide aussi, peut-être, que Djokovic connaisse tous les petits tenants et aboutissants. Il s’est plaint auprès de l’arbitre de chaise Damien Dumusois du temps alloué aux changements – un peu de repos supplémentaire n’a jamais fait de mal à personne, n’est-ce pas ? Djokovic a réduit le temps de service de 25 secondes jusqu’à son expiration et parfois au-delà, à tel point qu’une voix depuis les sièges s’est exclamée: « Servez-le! » Et Dumusois l’a averti pour la prise de temps dans le troisième set.

Lorsqu’il a breaké Ruud pour mener 3-0 dans le deuxième set, ses pouvoirs étant désormais pleinement exposés, Djokovic a enfoncé son index droit contre sa tempe encore et encore et encore. Il a roulé pour faire face à sa loge voisine dans les gradins, où les invités comprenaient son entraîneur, Goran Ivanisevic ; sa femme et ses deux enfants; son mandataire; et même Tom Brady, sept fois champion du Super Bowl.

Brady, récemment retraité, est largement considéré comme le «plus grand de tous les temps» de la NFL – ou «GOAT», pour faire court – et il y a eu un débat dans le monde du tennis depuis un certain temps sur lequel parmi Djokovic, Nadal ou Federer mérite cela. sobriquet.

Si le baromètre est les championnats du Grand Chelem, personne ne peut contester le statut de Djokovic pour le moment.

Howard Fendrich, Associated Press