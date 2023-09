Novak Djokovic remporte l’US Open pour un 24e titre du Grand Chelem, un record | Actualités tennistiques

Novak Djokovic est sorti d’une finale exaltante et épuisante de l’US Open avec un 24e titre du Grand Chelem, utilisant chaque once de son énergie et son astuce de service-volée pour battre Daniil Medvedev 6-3, 7-6 (5), 6- 3 dans un match plus serré que ne l’indiquait le score en deux sets.

Dimanche, Djokovic, un Serbe de 36 ans, a remporté un titre majeur en simple devant Serena Williams pour devenir le premier joueur à en remporter 24 dans l’ère Open, qui a débuté en 1968. Margaret Court a également récolté un total de 24. , mais 13 d’entre eux sont venus avant que les professionnels ne soient admis aux épreuves de Slam.

Il y a eu des moments, en particulier dans le deuxième set d’une heure et 44 minutes, qui était autant une question de ténacité que de talent, où Djokovic semblait faiblir. Après certains des points les plus épuisants – et il y en avait beaucoup – il se penchait avec les mains sur les genoux ou utilisait sa raquette comme support ou faisait une pause pour se dégourdir les jambes.

Ce triomphe contre Medvedev, l’adversaire qui l’avait battu en finale 2021 à Flushing Meadows pour mettre un terme à une tentative pour le premier Grand Chelem d’une année civile depuis plus d’un demi-siècle, a fait de Djokovic le champion masculin le plus âgé de l’US Open. ère.

Le quatrième championnat de Djokovic à New York, où il n’a pas pu concourir il y a un an parce qu’il n’est pas vacciné contre le COVID-19, s’ajoute à ses 10 trophées de l’Open d’Australie, sept de Wimbledon et trois de Roland-Garros, augmentant ainsi son avance sur la liste du Grand Chelem masculin.

Rafael Nadal, mis à l’écart depuis janvier en raison d’un problème à la hanche ayant nécessité une intervention chirurgicale, est le suivant avec 22 ; Roger Federer, qui a annoncé sa retraite il y a un an, a terminé avec 20.

Toujours aussi bon, Djokovic a obtenu une fiche de 27-1 dans les événements les plus prestigieux du sport cette saison : le seul défaut a été une défaite contre Carlos Alcaraz en finale à Wimbledon en juillet. Djokovic se hissera au premier rang du classement lundi, dépassant Alcaraz, qui était le champion en titre à Flushing Meadows mais a été éliminé par le numéro trois Medvedev.

Au départ dimanche, avec le toit rétractable du stade Arthur Ashe fermé en raison de la pluie prévue, Djokovic était à l’aise au maximum. Aucun signe de l’occasion qui pèse sur lui, aucune trace de la tension qu’il a brièvement reconnu être apparue à la fin de sa demi-finale contre l’Américain non tête de série Ben Shelton.

Si Djokovic et Medvedev sont des personnages intrigants, aucun des deux n’a été pleinement adopté par le public new-yorkais.

Certes, il y avait peu de l’électricité qui a crépité à travers Arthur Ashe lors de la finale féminine de samedi, sans aucun soutien clair pour l’une ou l’autre joueuse de la part d’un public attentif mais discret.

Comme prévu dans une compétition mettant en vedette les deux meilleurs joueurs de ce sport sur terrain dur, presque tous les points ont été disputés avec de longs échanges alors que les deux hommes se frappaient depuis la ligne de fond.

Djokovic est sorti en jouant avec détermination et a immédiatement appliqué une pression en brisant la troisième tête de série à la première occasion pour prendre une avance de 3-0.

Ce serait le seul break dont Djokovic aurait besoin contre un Medvedev étonnamment plat qui n’a pas pu se créer une seule chance de break dans le premier set.

Au cours d’un marathon d’une heure et 44 minutes, Medvedev, deuxième set à couper le souffle, trouverait la vie en forçant un Djokovic fatigant à se lancer dans de longs points de broyage, après des points de broyage.

Mais le travail acharné de l’infatigable Russe n’a pas porté ses fruits, incapable de convertir aucune de ses rares occasions de break, dont une à 6-5 qui lui aurait donné le set.

Medvedev a chargé devant 3-1 au tie-break mais n’a pas pu encore une fois porter le coup de grâce alors que Djokovic est sorti des cordes pour prendre 7-5 et une avance de 2-0.

S’il y a une chose que Djokovic possède, c’est un instinct de tueur et le Serbe n’a pas perdu de temps pour briser Medvedev pour monter 3-1 en troisième.

Un Medvedev provocant a répondu avec son premier et unique break du match, mais cela n’a pas suffi, Djokovic ripostant avec un autre break puis conservant son service jusqu’au bout pour décrocher le titre.

Un Djokovic jubilatoire a partagé ses réflexions.

« Cela signifie évidemment tout pour moi [winning the US Open], » il a dit. « Je vis mon rêve d’enfant de concourir au plus haut niveau dans ce sport. Cela m’a beaucoup apporté, à moi et à ma famille.