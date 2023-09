Novak Djokovic remporte l’US Open à 36 ans, devenant ainsi l’homme le plus âgé à remporter le titre suprême

Novak Djokovic a remporté dimanche la finale masculine de l’US Open, lui offrant ainsi le plus grand nombre de titres masculins du Grand Chelem et consolidant sa place parmi les plus grands joueurs de ce sport.

A 36 ans, soit environ l’âge de la retraite dans le sport, Djokovic est l’homme le plus âgé à remporter le tournoi.

Dimanche après-midi, au Billie Jean King National Tennis Center de New York, il a présenté une master class sur la victoire, son corps sans faille, sa détermination glaciale.

Les chiffres des victoires du Serbe en deux sets contre Daniil Medvedev, 27 ans – 6-3, 7-6, 6-3 – pourraient trahir la nature de la finale, une guerre inébranlable, point par point, entre les meilleurs. .

Le plus jeune joueur était loin d’être écrasé, mais il y avait des moments où on aurait pu croire que le Russe avait le corps le plus âgé des deux, les jambes froides et un pas court. Il a appelé un entraîneur à un moment donné du match.

Mais c’est surtout le calme et la concentration de Djokovic qui ont prévalu lors des moments clés du stade Arthur Ashe.

Le tie-break du deuxième set était un match de lutte qu’aucun des deux n’a voulu concéder, Medvedev semblant changer l’élan en remportant un échange de demi-volées à mi-terrain et de tirs abandonnés pour remonter 5-4 au bris d’égalité.

En effet, le Russe a tenté d’amener le jeu à Djokovic, en le défiant au filet, mais Djokovic a répondu avec des coups parfois parfaits, remportant finalement le bris d’égalité et le set, et se préparant pour la victoire en deux sets.

Le troisième et dernier set était presque tous les moments forts de Djokovic. Même lorsqu’il perdait un point, Djokovic faisait rugir la foule. Menant 5-2, il a effectué sans succès une plongée presque divisée pour un ballon après avoir déplacé Medvedev sur le terrain à volonté avec des coups droits de fusil de chasse.

Medvedev a lancé un ballon dans le filet pour mettre fin à son défi, et Djokovic a touché le sol, la tête baissée en signe de grâce et peut-être d’incrédulité.

Cette victoire a peut-être été une rédemption pour le champion, qui a perdu contre Medvedev lors de la finale de l’US Open 2021.

Cette année-là, le Russe a contrecarré la tentative de Djokovic de remporter les quatre championnats majeurs au cours d’une année civile, un exploit rare accompli pour la dernière fois en compétition ouverte masculine par Rod Laver en 1969.

La victoire du Serbe dimanche lui a valu une nouvelle année proche d’un Grand Chelem. En juillet, il a perdu une finale épique en cinq sets contre Carlos Alcaraz, 20 ans, sur le ray-grass de Wimbledon.

Vendredi, Djokovic envoyé l’Américain Blake Shelton en séries droites.

Le dernier Américain à remporter un titre en simple à Flushing Meadows, le parc municipal du Queens qui accueille le tournoi de la US Tennis Association depuis 1978, était Andy Roddick en 2003.

Après le match, le vainqueur a enfilé un t-shirt « Mamba Forever » sur lequel figure une photo du regretté joueur de la NBA Kobe Bryant et de lui-même. Sa veste Lacoste était ornée du numéro 24, qui était le numéro de Bryant au cours de ses dernières années avec les Lakers.

Cela représente également ces grands titres sous la ceinture de Djokovic. Il a déclaré qu’il avait eu l’idée de vêtements sur le thème des « 24 » il y a quelques jours, pendant le tournoi, à un moment où il pensait pouvoir gagner.

Djokovic a déclaré qu’il avait dit à son opération qu’il porterait les vêtements 24 s’il gagnait – pour reconnaître l’amitié et les conseils de Bryant.

Bryant, a-t-il dit, a remonté son moral et a aidé à faire un retour après une blessure il y a des années. S’adressant à la foule, Djokovic a expliqué que son parcours avait commencé avec un rêve d’enfant.

« Je voulais devenir le meilleur joueur du monde », a-t-il déclaré. « C’était la seule chose que je voulais. »