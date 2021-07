Novak Djokovic remporte le 20e Grand Chelem, un record, en battant Matteo Berrettini pour remporter le titre de Wimbledon

Djokovic a été contraint d’abandonner par Berrettini, abandonnant le premier set sur un tie-break avant de revenir pour gagner en quatre sets, 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-3 pour remporter un sixième titre à Wimbledon globalement.

Après avoir remporté les titres de l’Australie et de l’Open de France pour commencer la saison, le Serbe de 34 ans envisage maintenant un Grand Chelem du calendrier avec l’US Open à venir plus tard dans l’année, et avant cela pourrait même ajouter une médaille d’or olympique à Tokyo. Jeux.

Le moment @DjokerNole est devenu #Wimbledon championne pour la sixième fois pic.twitter.com/5xN8ogWYYT – Wimbledon (@Wimbledon) 11 juillet 2021

À SW19 dimanche, Djokovic a été obligé de se battre jusqu’au bout par Berrettini, 25 ans, qui faisait ses débuts en finale du Grand Chelem et a été le premier Italien – homme ou femme – à atteindre une finale en simple à Wimbledon.

Après un départ nerveux des deux hommes, Djokovic semblait avoir le premier set sous contrôle lorsqu’il s’est cassé dans le quatrième match.

Berrettini a ensuite sauvé le point de set à 5-2 dans un match épique d’une durée de plus de 11 minutes, avant que Djokovic ne rate sa chance en servant pour le set alors que Berrettini se replie.

Le numéro neuf mondial italien a tenu bon pour envoyer le set au tie-break, qu’il a remporté 7-4.

Apparemment mis en action, Djokovic a obtenu une double pause au service au deuxième set avant que son rival ne menace un autre retour, sauvant une pause avant de succomber 6-4.

Un Djokovic enflammé a ensuite éclaté dans le troisième match du troisième set, qui s’est poursuivi avec le service alors que le Serbe, beaucoup plus expérimenté, a ouvert une avance de deux sets à une.

Avec l’acteur Tom Cruise parmi les célébrités assorties qui regardaient la foule du court central à pleine capacité, Berrettini faisait face à sa propre mission impossible de revenir dans le match malgré un fort soutien pour l’idole italienne.

Un quatrième set serré est allé avec le service jusqu’à ce que Djokovic brise le septième match avec un vainqueur en coup droit.

Berrettini a sauvé deux points de championnat sur son service lors du neuvième match, mais n’a pas pu le faire une troisième fois alors que Djokovic a remporté le set 6-3 et un sixième titre de Wimbledon avec lui – se déplaçant dans une égalité à trois avec Federer et Nadal dans leur se disputent pour mettre fin à leur carrière avec un nombre record de titres du Grand Chelem chez les hommes.

Triple 2️⃣0️⃣Djokovic, Federer et Nadal partagent désormais le record de tous les temps pour la plupart des titres en simple messieurs du Grand Chelem 🏆#Wimbledonpic.twitter.com/DzKyJe5Ryg – Tournée ATP (@atptour) 11 juillet 2021

En tant que plus jeune du trio et ne montrant aucun signe de fléchissement, Djokovic sera sûrement favorisé pour rompre cette égalité et partir seul.

Après son dernier exploit au All England Club, Djokovic s’est effondré sur le dos avec les bras tendus avant de se lever pour embrasser le Berrettini battu, puis d’effectuer sa célébration habituelle consistant à ramasser une partie de l’herbe de Wimbledon et à la mettre dans sa bouche.

PLUS À VENIR