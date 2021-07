Novak Djokovic remporte le 20e Grand Chelem, un record, avec un 6e titre à Wimbledon

Novak Djokovic a remporté dimanche un 20e titre du Grand Chelem, un record, et un sixième à Wimbledon avec une victoire en quatre sets contre l’Italien Matteo Berrettini. Le numéro un mondial a triomphé 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3 pour passer à niveau sur 20 majors avec Roger Federer et Rafael Nadal. Sa victoire l’a également placé aux trois quarts du parcours du premier Grand Chelem du calendrier des quatre tournois majeurs depuis 1969. «C’était plus qu’une bataille. C’est un vrai marteau italien, je l’ai senti sur ma peau », a déclaré Djokovic. « Cela signifie qu’aucun de nous trois ne s’arrêtera. Roger et Rafa sont des légendes, ils sont la raison pour laquelle je suis là où je suis aujourd’hui. »

Berrettini, le premier Italien à atteindre une finale en simple à Wimbledon, n’a pas réussi à imiter Boris Becker en 1985 en remportant Queen’s à ses débuts, puis en ajoutant la couronne de Wimbledon quelques semaines plus tard.

« Novak est un grand champion, il écrit l’histoire sur ce terrain », a-t-il déclaré.

«Ce n’est pas la fin, c’est le début pour moi.

« Sans ma famille, mes amis et mon équipe, tout cela n’aurait pas été possible, alors je dis juste Grazie Grazie. »

