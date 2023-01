Novak Djokovic remporte le 10e Open d’Australie et le 22e titre du Grand Chelem

Novak Djokovic a trouvé ce voyage en Australie bien moins compliqué, et bien plus abouti, que celui d’il y a un an.

Incapable de participer à son meilleur événement en 2022 après avoir été expulsé du pays parce qu’il n’était pas vacciné contre le COVID-19, Djokovic a accompli tout ce qu’il aurait pu souhaiter à son retour : il a repris ses voies gagnantes à Melbourne Park et est revenu au sommet. du tennis.

Seulement brièvement défié en finale dimanche soir, Djokovic était tout simplement meilleur dans les moments les plus cruciaux et a battu Stefanos Tsitsipas 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) pour un record du 10e championnat de l’Open d’Australie et record du 22e titre du Grand Chelem au total. En prime, Djokovic passera du n ° 5 au n ° 1 au classement ATP, une place qu’il occupe déjà depuis plus de semaines que tout autre homme.

“Il est le plus grand qui ait jamais tenu une raquette de tennis”, a déclaré Tsitsipas.

Djokovic a prolongé sa séquence sans défaite à Melbourne à 28 matches, la plus longue série du tournoi pour un homme de l’ère Open, qui remonte à 1968. Il y ajoute le trophée n ° 10 aux sept de Wimbledon, trois de l’US Open – où il était également absent l’année dernière en raison de l’absence de coups de coronavirus – et deux à l’Open de France, pour égaler le plus son rival Rafael Nadal par un homme de l’histoire du tennis.

Margaret Court, avec 24 ans, Serena Williams, avec 23 ans, et Steffi Graf, avec 22 ans, en ont le plus chez les femmes.

Il s’agissait également du 93e titre au niveau de la tournée ATP pour Djokovic, permettant au Serbe de 35 ans de briser l’égalité avec Nadal pour le quatrième rang. Jimmy Connors détient cette marque, à 109 ans.

Djokovic participait à sa 33e finale majeure, Tsitsipas à sa deuxième _ et l’autre grec de 24 ans s’est également soldé par une défaite contre Djokovic, à l’Open de France 2021.

Il a été supérieur partout contre Tsitsipas, mais surtout dans les deux bris d’égalité. Il a pris une avance de 4-1 dans le premier et après que ce fut 4-tout, a réussi trois points d’affilée. Il a mené 5-0 dans le dernier bris d’égalité et, quand il s’est terminé, il a pointé sa tempe puis est monté dans les gradins, a levé le poing et a sauté avec son entraîneur, Goran Ivanisevic, et d’autres membres de l’entourage, et s’est effondré en pleurant.

Il ne fait aucun doute que cela ne réconforte pas Tsitsipas, mais il n’y a pas de honte à ne pas vaincre Djokovic à Melbourne. Défier sa domination sur ces courts bleus durs est tout à fait la tâche monumentale qu’est d’affronter Nadal sur la terre battue rouge de Roland Garros.

Peut-être étonnamment, Tsitsipas était prêt à s’engager dans le genre d’allers-retours fatigants pour les jambes et les poumons sur lesquels Djokovic a construit sa carrière exceptionnelle. Comment cela a-t-il fonctionné ? Sur des points d’une durée d’au moins cinq coups, Djokovic en a remporté 43, Tsitsipas 30,

Là encore, lors des rares occasions où Tsitsipas a chargé le filet, il a probablement regretté son choix, car Djokovic évoquait souvent un coup de passe trop difficile à gérer.

L’une des nombreuses autres forces de Djokovic est son match retour, et il a accumulé trois balles de break en 17 minutes, convertissant la dernière en une avance rapide de 3-1 lorsque Tsitsipas a commis une double faute.

Le trophée pour lequel ils jouaient était affiché sur un piédestal près d’un coin du terrain, et les deux hommes se mettaient à portée de celui-ci chaque fois qu’ils se promenaient pour s’essuyer entre les points à cette extrémité.

Si proche, oui, mais pour Tsitsipas, jamais vraiment assez proche.

Ce n’est pas comme si Tsitsipas jouait si mal, à part une série d’erreurs précoces qui semblaient être plus un produit de tension qu’autre chose.

C’est que Djokovic était, tout simplement, trop bon. Trop précis avec ses coups – ne faisant que 22 fautes directes, 20 de moins que son adversaire – et son anticipation. Des coups de chasse trop rapides et flexibles (autre que sur un point du deuxième set, quand, courant sur sa gauche, Djokovic a fait une chute). Trop dangereux avec ses retours et assez dommageable avec ses services.

Djokovic pousse et pousse et pousse un peu plus, jusqu’à ce que ce soit l’adversaire qui soit quelque chose de moins que parfait sur un coup, manquant ou offrant une ouverture pour bondir.

Il y a eu plus que des coups droits et des revers dans l’esprit de Djokovic au cours des deux dernières semaines.

Il y avait la question pas si petite de la saga juridique de l’année dernière – il a tour à tour reconnu que tout cela avait servi de motivation, mais a également dit l’autre jour : « J’en ai fini avec ça » – et la curiosité quant au type d’accueil il obtiendrait.

Il a entendu une tonne de soutien fort, mais a également fait face à des chahuts persistants pendant la compétition, y compris des applaudissements après les fautes de dimanche.

Il y avait la douleur aux ischio-jambiers gauche qui a été fortement bandée à chaque match – jusqu’à la finale, c’est-à-dire lorsqu’un seul morceau de ruban de sport beige était visible – et l’avait inquiété au début de la semaine 1, le poussant à se tourner vers ce qu’il a dit était “beaucoup” de pilules anti-douleur et d’autres traitements qu’il n’a pas détaillés.

Et puis il y a eu la question plus compliquée de son père, Srdjan, filmé avec un groupe de personnes avec des drapeaux russes _ un avec une image de Vladimir Poutine _ après la victoire en quart de finale de Djokovic. Le tournoi a interdit aux spectateurs d’apporter des drapeaux de la Russie ou de la Biélorussie, affirmant qu’ils causeraient des perturbations en raison de l’invasion en cours de l’Ukraine. Djokovic et son père ont tous deux déclaré qu’il s’agissait d’un malentendu, basé sur le fait que Srdjan pensait qu’il était avec un groupe de fans serbes.

À cause de cet épisode, Srdjan Djokovic n’a pas assisté à la victoire en demi-finale de son fils contre Tommy Paul vendredi, et n’a pas été vu dans la loge de Djokovic dimanche.

Quoi qu’il en soit, Djokovic a réussi à exceller comme il le fait si souvent, remportant 17 sets consécutifs après en avoir cédé un au deuxième tour la semaine dernière.