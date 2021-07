Novak Djokovic remporte la 20e victoire record en Grand Chelem

Novak Djokovic a battu Matteo Berrettini lors de la finale du simple messieurs de Wimbledon pour remporter son 20e Grand Chelem et son troisième titre consécutif à Wimbledon. Cette victoire égale le record détenu par les grands du tennis Roger Federer et Rafael Nadal pour le plus grand nombre de titres en simple du Grand Chelem en carrière dans l’histoire du tennis masculin.

Djokovic a gagné 6-7 (4-7), 6-4, 6-4, 6-3.

« Gagner Wimbledon a toujours été mon plus grand rêve quand j’étais enfant », a déclaré Djokovic lors de l’émission ESPN. « A 7 ans en Serbie, j’ai construit un trophée de Wimbledon à partir de matériaux que j’ai trouvés dans ma chambre, et me tenir ici aujourd’hui avec un sixième Wimbledon, c’est incroyable. »

Djokovic a également reconnu Federer et Nadal et a déclaré que l’égalité à trois à 20 tournois du Grand Chelem ne ferait que le motiver davantage.

« Aucun de nous trois ne s’arrêtera », a-t-il déclaré. « Ce sont des légendes de notre sport, et ce sont les deux joueurs les plus importants que j’ai jamais affrontés dans ma carrière. Ils sont la raison pour laquelle je suis là où je suis aujourd’hui. Les 10 dernières années ont été un voyage incroyable qui ne s’arrête pas là . «

Berrettini, tête de série n°7 italienne, a eu du mal au début du premier set, incapable de trouver un rythme contre le mouvement de Djokovic. Le champion en titre a dominé au filet, remportant 78% des points nets, et Berrettini a été en proie à des erreurs directes. Cependant, l’Italien a trouvé son rythme et après avoir perdu 5-2, il a réussi à forcer un bris d’égalité et à prendre une avance de 1-0. Djokovic est revenu en force dans le deuxième set et a repoussé une autre course tardive de Berrettini pour égaliser le match 1-1.

Djokovic n’a jamais abandonné après cela, remportant les deux sets suivants pour remporter sa sixième victoire à Wimbledon. Il a également remporté l’Open de France et l’Open d’Australie plus tôt cette année, le mettant à un tournoi seulement de terminer le Grand Chelem. L’US Open, le tournoi final du Chelem, commence le 30 août. Seulement six personnes ont déjà remporté les quatre tournois en une seule année, et le dernier homme à le faire était l’Australien Rod Laver en 1969.

« J’ai imaginé que cela se produise », a déclaré Djokovic. « J’espère que je vais tenter le coup. Je suis dans une excellente forme, et jouer mon meilleur tennis en Grand Chelem est la plus haute priorité que j’ai en ce moment à ce stade de ma carrière, alors continuons.

Djokovic a également une chance de réaliser un exploit incroyable que seule Steffi Graf a accompli s’il remporte la médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo. Graf, en 1988, est devenu le seul joueur de tennis de l’histoire à remporter le Golden Slam – les quatre tournois majeurs plus les Jeux olympiques la même année.

L’histoire s’est également faite sur le court de Wimbledon. Marija Cicak est devenue la première femme à occuper le poste d’arbitre de chaise lors d’une finale masculine en simple au cours des 144 ans d’histoire des championnats. Elle a auparavant officié la finale du simple dames en 2014 et la finale du double dames en 2017.

Djokovic est entré à Wimbledon au premier rang mondial et il n’a perdu qu’un seul set avant la finale. Le parcours de Berrettini était moins facile, mais il n’a jamais abandonné plus d’un set dans un match. Le joueur de 25 ans a été l’un des joueurs les plus forts du monde sur gazon cette année avec une fiche de 11-0.

« [Djokovic is] écrire l’histoire de ce sport, donc il mérite tout le crédit », a déclaré Berrettini. « J’espère que ce ne sera pas ma dernière fois ici. Je ne pouvais pas demander plus, mais peut-être un peu plus.

