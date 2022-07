Novak Djokovic rejoint Rafa Nadal, Roger Federer et Andy Murray pour l’équipe européenne

Les fans de tennis ont l’habitude de voir Rafa Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer et Andy Murray se battre bec et ongles pour se battre au Grand Chelem, mais les “Big Four” devraient jouer ensemble dans la même équipe pour la première fois au Laver Cup à Londres.

Vendredi, le champion de Wimbledon Djokovic a été nommé quatrième membre de l’équipe européenne de six hommes, le Serbe de 35 ans rejoignant ses rivaux de longue date lors de la cinquième édition de l’événement sanctionné par l’ATP du 23 au 25 septembre.

Nommé d’après le grand Australien Rod Laver, l’événement par équipe de trois jours oppose six des meilleurs joueurs européens à six du reste du monde.

“C’est la seule compétition où vous pouvez jouer dans un environnement d’équipe avec des gars contre qui vous êtes normalement en compétition et rejoindre Rafa, Roger et Andy – trois de mes plus grands rivaux de tous les temps – ça va être un moment vraiment unique dans l’histoire de notre sport », a déclaré Djokovic dans un communiqué.

Nadal, Djokovic, Federer et Murray ont dominé le tennis masculin au cours des deux dernières décennies, remportant à eux deux 66 titres du Grand Chelem.

Nadal détient un record masculin de 22 titres du Grand Chelem avec Djokovic, qui a disputé la deuxième édition de la Laver Cup en 2018, un derrière.

L’O2 Arena de Londres, qui a accueilli les finales masculines de l’ATP de fin de saison de 2009 à 2020, organisera la Coupe avec l’équipe Europe, dirigée par Bjorn Borg, ayant remporté toutes les éditions précédentes.

“Je ne pense pas que j’aurais pu imaginer avoir ces quatre icônes du sport dans une même équipe”, a déclaré Borg. “Je sais qu’ils apprécient, comme moi, l’importance de ce moment et qu’ils seront vraiment prêts à le faire.

«Chaque année, notre objectif est de gagner. Avec Rafa, Roger, Andy et Novak dans l’équipe, j’aime nos chances.

Le capitaine de l’équipe mondiale John McEnroe a nommé Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz et Diego Schwartzman comme trois membres de son équipe.

