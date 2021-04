Novak DjokovicLes espoirs de remporter un troisième titre ATP Tour dans sa ville natale ont pris fin de façon dramatique samedi soir quand il est tombé à Aslan Karatsev dans le plus long match ATP Tour de la saison 2021 à l’Open de Serbie. Le n ° 1 mondial a réussi à créer 28 points de rupture tout au long de sa bataille de trois heures et 25 minutes avec le champion de Dubaï, mais il a toujours été refusé par le Russe, qui a sauvé 23 de ces chances dans un 7-5, 4-6 , 6-4 victoire. «Vous n’aimez jamais perdre à la maison, c’est sûr. C’est décevant. Je ne me sens pas si bien maintenant mais, en même temps, je dois féliciter Karatsev qui a joué très courageusement « , a déclaré Djokovic. » Chaque fois qu’il avait besoin de trouver les meilleurs coups, il l’a fait. Félicitations à lui. était une) performance impressionnante de son côté. «

Djokovic a fait l’éloge de Karatsev lors de sa conférence de presse d’après-match, et il a également pris le temps de remercier les supporters venus le soutenir au Novak Tennis Center. Mais le joueur de 33 ans, qui a remporté des trophées à Belgrade en 2009 et 2011, a donné un bilan mitigé de sa propre performance sur le court central.

« De mon côté, j’ai joué à un niveau assez bas, à mon avis », a déclaré Djokovic. « (J’ai eu) quelques flashs de tennis de bonne qualité. Je me battais. C’est un point positif. J’essayais vraiment tout le temps ( et) la foule était formidable. Ils m’ont porté et ont essayé de me soulever, jusqu’à la fin. Grâce à eux, je pense que j’ai gagné le deuxième set. Malheureusement dans le troisième, il était juste le meilleur joueur dans le décisif moments. J’ai eu ma chance, mais c’est le sport. «

À l’issue de sa deuxième rencontre ATP Head2Head contre Karatsev (à égalité 1-1), Djokovic s’est approché du filet avec son pouce levé pour montrer son approbation de la performance de son adversaire. Lorsqu’on lui a demandé comment il avait si souvent réussi à mettre rapidement une défaite derrière lui et à faire preuve de gentillesse dans la défaite, Djokovic a rapidement partagé sa réflexion dans les moments qui ont immédiatement suivi un résultat décevant.

« Karatsev a fait preuve de beaucoup de courage et c’est pourquoi je lui ai donné le pouce en l’air », a déclaré Djokovic. « J’avais l’impression qu’il méritait de gagner … Une fois le dernier point fait, il n’y a jamais de mauvais sang. Nous sommes rivaux sur le court. , mais je ne déteste personne. Je ne peux pas être en colère contre lui s’il me bat. Je dois être en colère contre moi-même et me demander pourquoi j’ai perdu le match. Celui qui me bat mérite le crédit et je lui ai donné ça. «

