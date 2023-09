Novak Djokovic récupère sa place de numéro 1 mondial au classement ATP, détrônant Carlos Alcaraz

Novak Djokovic a reconquis son trône du numéro 1 mondial de l’ATP dans la division simple messieurs en détrônant son rival espagnol, Carlos Alcaraz avec 11 975 points, soit 3 260 points d’avance sur Alcaraz.

Le Serbe de 36 ans a réussi à créer une fois de plus l’histoire en remportant le record du 24e Grand Chelem, égalant la marque de Margaret Court. Djokovic, qui a remporté l’US Open quatre fois, n’a réussi à perdre que deux sets sur sa route vers le cinquième trophée de la saison.

Il a battu Daniil Medvedev en finale, vengeant ainsi sa défaite de 2021 lors du match pour le titre. Sa course au titre l’a élevé au-dessus de Carlos Alcaraz et de retour au n°1, où il entame lundi sa 390e semaine.

Le Serbe était assuré de prendre la première place du classement après avoir remporté son match d’ouverture de l’US Open contre Alexandre Muller.

En revanche, Alcaraz est entré à Flushing Meadows avec 9 815 points. Cependant, en tant que champion en titre, il a perdu 2 000 points. Bien qu’il ait atteint les demi-finales, il n’a réussi à gagner que 720 points, ce qui lui laisse 8 535 points.

Medvedev, finaliste de l’US Open, reste n°3 avec 7280 points tandis que Holger Rune est quatrième malgré une élimination au premier tour à New York.

Le joueur grec Stefanos Tsitsipas a progressé de deux positions, assurant ainsi la cinquième place, tandis qu’Andrey Rublev a grimpé à la sixième place après avoir atteint les quarts de finale à Flushing Meadows. Jannik Sinner, en revanche, est descendu au septième rang, tandis que Taylor Fritz est remonté au huitième rang du classement ATP.

Casper Ruud, qui a connu une élimination décevante au deuxième tour de l’US Open, a perdu quatre positions pour occuper la neuvième place.

L’Allemand Alexander Zverev est revenu dans le Top 10 pour la première fois depuis octobre dernier après s’être qualifié pour les quarts de finale de l’US Open. Le joueur de 26 ans a montré des signes de son meilleur niveau à Flushing Meadows, où il a remporté une victoire au quatrième tour contre Sinner.

Ben Shelton, 19e, est le joueur de la semaine dans le classement ATP puisqu’il a sauté dans le Top 20, pour la première fois après s’être qualifié pour sa première demi-finale majeure à l’US Open.

Le joueur de 20 ans a battu ses compatriotes Tommy Paul et Frances Tiafoe pour devenir le plus jeune demi-finaliste américain à New York depuis Michael Chang en 1992.

