Novak Djokovic reçoit un accueil ravi à l’Open d’Australie

Les drapeaux serbes ont été agités et la Rod Laver Arena s’est levée pour accueillir Novak Djokovic à l’Open d’Australie mardi, un an après avoir été expulsé du pays.

Le nonuple champion de l’Open d’Australie a été expulsé à la veille de l’événement du Grand Chelem de l’année dernière en raison de sa position sur les vaccins Covid.

Mais les spectateurs, parmi lesquels des membres de la communauté serbe de Melbourne, lui ont réservé un accueil enthousiaste lorsqu’il est entré sur le terrain qu’il a fait sien au fil des ans pour affronter l’Espagnol Roberto Carballes Baena, 75e au classement.

Cela fait 1 821 jours que le grand serbe a perdu un match pour la dernière fois à Melbourne Park et il semblait d’humeur à continuer cette course alors qu’il frappait un as avec le service d’ouverture de son match, dans un énorme rugissement.

Les fans n’étaient pas sûrs de l’accueil que Djokovic pourrait recevoir après la levée de son interdiction de trois ans d’Australie en novembre, lui permettant de remporter une 10e victoire record à Melbourne Park.

Les tentatives des Serbes de rivaliser avec une exemption médicale en 2022 ont provoqué la colère de nombreux Australiens dans une ville qui a subi certaines des plus longues fermetures au monde au plus fort de la pandémie.

Mais par une journée torride 12 mois plus tard, la plupart pensaient qu’il était temps de passer à autre chose de la saga de l’année dernière.

“Je ne sais pas comment il est passé d’être une menace nationale il y a un an à être autorisé à jouer, mais c’est une discussion pour une autre fois”, a déclaré Goran, drapé du drapeau serbe, faisant référence à l’une des raisons pour lesquelles l’Australie déporté Djokovic.

« Il va gagner. Il va gagner son 10e et il va s’assurer d’être le meilleur de tous les temps. Ce ne sera jamais proche. Il ne lâchera pas un set.”

– ‘Pas un fan’ –

Les organisateurs de l’Open d’Australie ont déclaré que tout fan ciblant Djokovic serait frappé d’éventuelles interdictions de tournoi.

Il n’y avait aucune trace de dissidence publique à son retour, mais certains restent tranquillement sceptiques.

“Je ne suis pas fan de Djokovic mais on ne peut pas nier son génie”, a déclaré le spectateur australien Rob, qui comme d’autres fans n’a voulu donner que son prénom.

«Émotionnellement, il me frotte dans le mauvais sens. Mais je pense qu’en ce qui concerne ce qui s’est passé l’année dernière, c’est littéralement du passé”, a ajouté son ami Tom. “Je ne pense pas qu’il n’y ait aucune raison pour qu’il ne joue pas.”

Rob a expliqué pourquoi il pensait que Djokovic n’avait jamais conquis le public australien de la même manière que ses grands rivaux Rafael Nadal et Roger Federer.

“Je pense que c’est une question de comportement”, a-t-il déclaré. “C’est juste une préférence personnelle, à mon avis, pour la façon dont Roger, Rafa et Ash (Barty) se conduiraient.

« Je lis en ce moment ‘The Remains of the Day’ et le majordome parle tout le temps de dignité. Et je pense que c’est une qualité que ces joueurs ont.”

De nombreux fans serbes de Melbourne Park n’avaient pas de billets pour la session nocturne du court central lorsque leur héros était en action, mais l’ont plutôt encouragé sur de grands écrans dans les jardins.

“J’étais au match de charité avec (Nick) Kyrgios l’autre soir”, a ajouté Goran. “Et il a reçu un accueil chaleureux. La foule semble l’aimer.

“Alors c’est bien qu’il soit de retour.”

