Novak Djokovic reçoit un accueil chaleureux à l’Open d’Australie, puis gagne

MELBOURNE, Australie (AP) – Les signes de soutien et les dizaines de drapeaux serbes et les chants forts du surnom de Novak Djokovic ont rempli la Rod Laver Arena, offrant un accueil chaleureux marquant son retour à l’Open d’Australie – un tournoi qu’il a dominé dans le passé mais qu’il ne pouvait pas entrer il y a un an.

Djokovic a reconnu la salutation d’un geste rapide de la main gauche lorsqu’il est sorti sur le terrain à 22h30 mardi, puis s’est mis au travail en jouant assez bien et en ne montrant que brièvement un soupçon de problème du ischio-jambier gauche qui était fortement scotché.

Avec ses parents et son frère dans les tribunes de Melbourne Park pour la première fois depuis qu’il y a remporté son premier titre du Grand Chelem il y a 15 ans, Djokovic a commencé le match du premier tour avec un as à 125 mph (201 km/h). Il a tenu bon là-bas, a pris le contrôle de ce set avec une course de 12 points et était en route vers une victoire 6-3, 6-4, 6-0 sur Roberto Carballes Baena, 75e, qui s’est terminée après minuit.

« Ambiance incroyable. Merci beaucoup d’être restés si tard, tout le monde. Merci également de m’avoir offert un tel accueil et une réception dont je ne peux que rêver », a déclaré Djokovic à la foule lors d’une interview sur le terrain. “Je suis vraiment très heureux d’être de retour en Australie et je suis de retour ici sur le terrain où j’ai eu le plus grand succès de ma carrière.”

La participation de Djokovic est l’une des principales intrigues, peut-être la PRINCIPALE, du premier tournoi du Grand Chelem de 2023. C’est parce que Djokovic n’a jamais pu jouer un point la saison dernière sur le site de neuf de ses championnats majeurs, car son visa a été bloqué. et il a été expulsé d’Australie après une saga juridique liée à son absence de vaccination contre le COVID-19.

Il n’a jamais réussi les tirs et a également raté l’US Open à cause de cela. Mais le gouvernement australien a depuis assoupli les restrictions liées au coronavirus, permettant à Djokovic de venir dans le pays, et a également renoncé à une règle qui aurait pu l’empêcher d’entrer pendant trois ans après une révocation de visa. Il a insisté sur le fait que tout l’épisode de janvier 2022 l’avait profondément affecté mais qu’il ne lui en voulait pas; il ne semblait certainement pas y avoir de rancune envers lui mardi.

Les spectateurs qui ont poliment applaudi Carballes Baena lorsqu’il est entré dans le stade se sont levés et ont rugi pour Djokovic, 35 ans. Un chant chantant de style football de “Olé, olé, olé, olé!” suivi du surnom de deux syllabes “Nole!” (prononcé NO-leh) résonnait sous le toit rétractable fermé de l’arène, et se répétait encore et encore : pendant la période d’échauffement ; quand Djokovic a changé de côté du filet après le premier match; quand il était en train de sortir d’un trou d’amour-40 dans le premier set (les trois seuls points de rupture auxquels il serait confronté toute la nuit); quand il a breaké pour mener 4-3 dans le deuxième; etc., etc., etc. Il y avait plus de ces acclamations à la fin, et Djokovic a souri largement.

Notant son jeu, Djokovic a déclaré qu’il avait trouvé qu’il “montait et descendait” dans le deuxième set, mais qu’il n’avait pas donné à son adversaire “trop ​​de chance de respirer” dans le troisième.

Ce n’était pas nécessairement Djokovic à son meilleur niveau, et il a semblé montrer une certaine frustration dès le début lorsqu’il a continué à regarder et à marmonner en direction de l’entraîneur Goran Ivanisevic et du reste de son entourage dans les tribunes. Mais Djokovic n’avait pas nécessairement besoin d’être à son meilleur niveau. Il a certainement produit un tennis assez fort pour faire le premier pas vers ce qu’il espère être un 22e titre du Grand Chelem pour égaler le record de son rival Rafael Nadal pour le record de l’histoire du tennis par un homme.

Djokovic, qui a passé plus de semaines au n ° 1 du classement ATP que quiconque, a également une chance de revenir à cet endroit après les deux prochaines semaines; la personne qui occupe actuellement ce perchoir, Carlos Alcaraz, est absente de l’Open d’Australie avec une blessure à la jambe.

___

___

Howard Fendrich, Associated Press