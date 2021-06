Novak Djokovic-Rafael Nadal Produce Classic, Twitter en admiration

Novak Djokovic battre Rafael Nadal dans un classique absolu du tennis vendredi soir pour faire la finale du Internationaux de France. C’était une première défaite pour Nadal en demi-finale de Roland-Garros et ce match a suscité de nombreuses émotions chez les deux joueurs. Djokovic a triomphé 3-6, 6-3, 7-6 (7/4), 6-2 en quatre heures et 11 minutes épuisantes, condamnant Nadal à seulement sa troisième défaite en 16 ans et 108 matches à Roland-Garros. Le match était si épique que les 5 000 spectateurs à l’intérieur du court Philippe Chatrier ont été autorisés à regarder la fin du match malgré le dépassement du couvre-feu Covid-19 de 23 heures. « En accord avec les autorités nationales, le match se terminera en votre présence », a déclaré un annonceur du stade aux fans ravis.

Alors que le match se déroulait, Andy Murray et Victoria Azarenka avaient exprimé leur mécontentement quant au fait qu’une partie de cette incroyable confrontation se jouerait dans un stade vide.

«Et maintenant, c’est presque l’heure du couvre-feu et les gens vont partir. Parfait (sarcasme). Parce que programmer des matchs plus tôt n’est pas possible », avait déclaré Azarenka. Andy Murray, de son côté, a déclaré: « Je ne peux pas croire que ce match va se terminer sans foule. Pourquoi le tennis se fait-il cela? »

Cependant, les autorités françaises ont annulé le couvre-feu sur le public de Roland-Garros pendant une nuit pour laisser couler la grandeur à Paris sans interruption.

Avec cette victoire, Djokovic est devenu le seul joueur à battre Nadal à deux reprises à Roland-Garros, est resté sur la bonne voie pour un 19e titre du Grand Chelem, pour devenir le premier homme en plus de 50 ans à remporter deux fois les quatre Chelems.

Après le match, Djokovic a déclaré que c’était le plus grand match qu’il ait jamais joué à Paris et Twitter semblait être d’accord. Voici quelques-unes des grandes réactions de leurs collègues joueurs sur le jeu.

Comment Eva est-elle si posée et sereine pendant ce match ????— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 11 juin 2021

Mon ?? sera terminé après un match…— Kim Clijsters (@Clijsterskim) 11 juin 2021

Le niveau est fou mais victoria azarenka (@vika7) 11 juin 2021

Au plaisir de regarder ce match. Effort/exécution irréel de Novak. Il était le meilleur joueur de la journée. Quel match…— andyroddick (@andyroddick) 11 juin 2021

Djokovic affrontera dimanche le finaliste du Grand Chelem pour la première fois Stefanos Tsitsipas pour remporter le trophée de Roland-Garros. Tsitsipas était auparavant devenu le premier Grec à atteindre une finale du Grand Chelem avec une victoire de 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 sur l’Allemand Alexander Zverev.

