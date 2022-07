Novak Djokovic, qui n’est toujours pas vacciné, espère participer à l’US Open

Novak Djokovic garde l’espoir de pouvoir participer à l’US Open bien qu’il ne soit pas vacciné contre le coronavirus.

Le champion du Grand Chelem à 21 reprises a déclaré samedi sur ses comptes de médias sociaux qu’il s’entraînait comme s’il jouerait à Flushing Meadows lorsque le dernier majeur de l’année commencera le 29 août. concourir, en attendant de savoir s’il y a de la place pour que je voyage aux États-Unis. Doigts croisés!” il a écrit.

Bien qu’il ait été inclus sur la liste des inscrits à l’US Open, les États-Unis n’autorisent pas les non-citoyens non vaccinés à entrer dans le pays, c’est pourquoi le Serbe devait s’absenter de grands événements à Indian Wells, en Californie et à Miami cette saison. L’ancien Djokovic a pu jouer à Wimbledon, qu’il a remporté pour son 21e titre du Grand Chelem, et plus tôt à Roland-Garros, où il a perdu en quarts de finale contre l’éventuel champion Rafael Nadal. L’Espagnol a un record masculin de 22 titres majeurs en simple.



Après avoir battu Nick Kyrgios lors de la finale de Wimbledon, Djokovic a déclaré qu’il “adorerait” participer à l’US Open, mais a ajouté : “Je ne prévois pas de me faire vacciner.” Djokovic a remporté trois championnats à Flushing Meadows. Sa défaite lors de la finale de 2021 contre Daniil Medvedev a empêché Djokovic de devenir le premier homme depuis Rod Laver en 1969 à remporter un Grand Chelem d’une année civile. Djokovic a raté l’Open d’Australie en janvier après avoir été expulsé de ce pays en raison de son statut vaccinal.

