Novak Djokovic prêt à être le premier parmi ses pairs à Wimbledon

Novak Djokovic vise un 20e titre majeur et un sixième titre record à Wimbledon à partir de lundi, ce qui le rapprochera de manière tentante de devenir le troisième homme de l’histoire à terminer un calendrier du Grand Chelem.

Le numéro un mondial a déjà remporté un neuvième Open d’Australie et un deuxième French Open cette saison.

Cela l’a amené à mi-chemin d’imiter Don Budge (1937) et Rod Laver (1962 et 1969) en balayant les quatre majors la même année.

C’est un exploit que même ses plus proches rivaux Roger Federer et Rafael Nadal n’ont jamais réussi.

« Tout est possible », a déclaré Djokovic, 34 ans, après avoir remporté l’Open de France plus tôt ce mois-ci lorsqu’on lui a demandé si le Golden Slam des quatre tournois majeurs et l’or olympique étaient une cible réaliste.

Djokovic a remporté un cinquième Wimbledon de manière mémorable en 2019, enregistrant deux points de championnat pour vaincre Federer lors de la plus longue finale jamais organisée au All England Club à quatre heures et 57 minutes.

Il a été privé de défendre son titre en 2020 lorsque Wimbledon a été annulé en raison de la pandémie.

Djokovic a remporté sept des 11 derniers Chelems alors qu’il accélère son assaut sur le record de 20 tournois majeurs détenus conjointement par Federer et Nadal.

Le Serbe commence sa défense lundi contre le numéro 250 mondial britannique Jack Draper, né à seulement 9,5 km du All England Club.

Nadal, le champion de Wimbledon en 2008 et 2010, s’est déjà retiré du tournoi de cette année, toujours marqué par la défaite meurtrière contre Djokovic en demi-finale de Roland-Garros.

Federer vise un neuvième titre

Federer, huit fois vainqueur, aura 40 ans en août et n’a remporté qu’un seul match sur gazon à Halle avant Wimbledon.

Federer, qui a subi deux opérations au genou en 2020, a remporté le dernier de ses huit Wimbledon en 2017 et le plus récent de ses 20 tournois majeurs en Australie en 2018.

La star suisse a perdu trois finales contre Djokovic au All England Club – 2014, 2015 et le choc épique de 2019.

« Vraiment, je ne pense pas que mon objectif était de jouer jusqu’à, peu importe, 39 ou 40 ou plus », a déclaré Federer samedi. « C’était peut-être plus comme 35 peut-être que je pensais, ce qui était déjà un nombre élevé à l’époque . »

Federer, dans la moitié opposée du match nul face à Djokovic, débute sa campagne mardi contre le Français Adrian Mannarino contre lequel il détient un avantage de 6-0 en face à face.

Le reste du top 10 actuel a connu des records relativement médiocres à Wimbledon.

Seul Roberto Bautista Agut, 33 ans, demi-finaliste surprise il y a deux ans, a dépassé les 16 derniers.

Daniil Medvedev n’a fait que le troisième tour mais a été soutenu samedi par un premier titre sur gazon à Majorque.

Dominic Thiem s’est retiré en raison d’une blessure au poignet.

Alexander Zverev a réalisé un meilleur run en 16e de finale en 2017, mais a été perdant au premier tour il y a deux ans, tandis qu’Andrey Rublev n’a pas encore dépassé le deuxième tour.

Parmi le reste du top 10, le finaliste de Roland-Garros Stefanos Tsitsipas et Matteo Berrettini sont les menaces les plus probables de Djokovic.

Tsitsipas a fait les 16 derniers en 2018 avant de sortir au premier tour il y a deux ans.

Le Grec fait pourtant partie des joueurs en forme de 2021, remportant des titres à Monte-Carlo et à Lyon avant de forcer Djokovic à se remettre de deux sets en finale de Roland-Garros.

Le champion du Queen’s Club, Matteo Berrettini, est également un danger pour Djokovic.

L’Italien a fait les 16 derniers en 2019 où il a fallu Federer pour arrêter sa progression.

Il a également été le premier homme à remporter le titre de la reine à ses débuts depuis Boris Becker en 1985 – l’Allemand a ensuite remporté un premier Wimbledon quelques semaines plus tard.

Andy Murray, le champion 2013 et 2016, espère surfer sur une vague nationale d’émotion au moins jusqu’à la deuxième semaine.

Mais le Britannique en proie aux blessures, ancien numéro un mondial, est à la 119e place du classement et n’a remporté que deux matches toute la saison.

« Je suis ravi de pouvoir à nouveau concourir ici », a déclaré Murray, qui n’a plus joué en simple à Wimbledon depuis 2017.

«Je suis très excité d’être devant une grande foule et les fans et tout. C’est vraiment quelque chose qui m’a beaucoup manqué. »

Seize ans après ses débuts à l’événement, Murray affronte le Géorgien Nikoloz Basilashvili au premier tour.

