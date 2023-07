Novak Djokovic présente les numéros de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, gagnera Wimbledon et EST le GOAT du tennis

La star du tennis britannique Liam Broady admet que les gens se battent depuis trop longtemps contre le fait de donner à Novak Djokovic l’étiquette GOAT.

Djokovic vise un 24e titre du Grand Chelem à Wimbledon, ce qui égalerait le record de tous les temps de Margaret Court.

3 Djokovic n’est qu’à trois victoires d’un huitième titre à Wimbledon Crédit : AFP

3 Broady a donné un aperçu de ce à quoi ressemble Djokovic dans les coulisses Crédit : AFP

Le joueur de 36 ans tente également d’égaler le record de huit titres de Wimbledon de Roger Federer et s’est déjà qualifié pour les quarts de finale.

Il est sans aucun doute une légende du jeu qui détient déjà de nombreux records, mais le débat sur qui est le plus grand de tous les temps fait rage.

Djokovic n’a pas reçu l’adulation de ses rivaux de carrière Federer et Nadal bien qu’il se soit débarrassé des deux dans la course du Grand Chelem – et qu’il en gagnera probablement beaucoup plus avant de prendre sa retraite.

Broad, qui a fait le troisième tour à Wimbledon, a déclaré à talkSPORT Breakfast: « Vous ne pouvez pas regarder au-delà de Djokovic, sept fois champion et c’est un peu le destin à ce stade. Les gens se battent contre lui depuis si longtemps qu’il est le bouc du sport.

« Cela va arriver et ce que vous craignez le plus, vous le faites exister … et c’est ce que Novak va faire. »

Il a ajouté « Je ne pense pas qu’il le fasse [get the credit he deserves]. Parfois, je pense qu’il ne s’aide pas avec ce qu’il dit dans la presse, mais il est authentique. Il est complètement lui-même.

«Quand vous lui parlez, c’est un gars vraiment sympa et terre-à-terre. Mes nièces étaient à Wimbledon l’autre jour et il déjeunait. Ils l’ont interrompu au milieu du repas et il était heureux de prendre une photo et de signer des autographes.

« J’ai l’impression qu’avec beaucoup de choses, les gens ne réalisent ce qu’ils ont que lorsqu’il n’y en a plus.

3 Djokovic est à égalité avec Messi et Ronaldo, selon Broady 1 crédit

« Une fois que Novak aura quitté le sport, je pense que les gens réaliseront ce qu’il a fait.

« Il met les chiffres de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, mais au tennis. Je ne pense pas que quiconque se rapprochera de ce qu’il est en train de réaliser. »