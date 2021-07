Novak Djokovic poursuit sa quête du sixième titre en battant Denis Kudla

Novak Djokovic a rugi au quatrième tour à Wimbledon, élevant son jeu, et parfois les niveaux de décibels, sur Court One pour envoyer le courageux qualifié américain Denis Kudla 6-4 6-3 7-6 (7) vendredi. Le numéro un mondial Djokovic a passé une grande partie de la rencontre du troisième tour à naviguer sur le pilote automatique, mais il y a eu des moments où les choses se sont compliquées pour le Serbe contre Kudla, 114e. Djokovic, cependant, sait comment monter le volume, littéralement par moments, et accompagné de quelques cris qui battent la poitrine, il a creusé profondément pour maîtriser le fougueux Kudla et poursuivre sa quête d’un sixième titre à Wimbledon.

Djokovic a fait monter la barre à des moments clés des deux premiers sets pour éloigner le match de Kudla et quand son dos était contre le mur dans le troisième, mené 4-1 puis par le même score au tie-break, il a fait preuve d’une détermination obstinée. accrocher dur.

« J’ai passé beaucoup de temps dans les montagnes avec les loups et c’est l’énergie des loups là-bas. Je ne plaisante pas », a déclaré Djokovic, qui est à mi-chemin du balayage de l’année civile des quatre majors.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici