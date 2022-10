Novak Djokovic pourrait jouer l’Open d’Australie 2023

Un avocat spécialisé dans l’immigration basé à Melbourne a déclaré que Novak Djokovic réussirait probablement s’il demandait un visa pour entrer en Australie pour l’ouverture de la saison de tennis l’année prochaine malgré son expulsion très médiatisée en janvier.

Cela pourrait être aussi simple que d’écrire à l’Australian Border Force, expliquant ses circonstances exceptionnelles et demandant la levée de toute interdiction de rentrée.

Le 21 fois champion du Grand Chelem en simple n’a pas été autorisé à défendre son titre à l’Open d’Australie cette année après une saga juridique tumultueuse de 10 jours sur son statut de vaccination COVID-19 qui a abouti à la révocation de son visa à la veille du tournoi.

Cela signifiait qu’il pouvait faire face à une période d’exclusion pouvant aller jusqu’à trois ans, mais les responsables des forces frontalières australiennes ont déclaré que celles-ci pouvaient être levées dans certaines circonstances – et que chaque cas serait évalué en fonction de ses mérites.

Et Djokovic a une affaire. Il est arrivé à l’aéroport de Melbourne en tant que joueur de tennis le mieux classé au monde avec un visa qu’il avait obtenu en ligne et ce qu’il croyait être une exemption médicale valide aux lois strictes du pays pour les voyageurs non vaccinés, car il a été approuvé par Tennis Australia et le gouvernement de État de Victoria, qui accueille le tournoi.

La confusion régnait, générant des gros titres mondiaux. Il s’est avéré que cette exemption médicale lui a permis d’entrer dans le tournoi, ce qui exigeait que tous les joueurs, fans et officiels soient vaccinés contre le coronavirus, mais pas nécessairement pour entrer dans le pays. Il a été rejeté par l’Australian Border Force.

Le ministre australien de l’Immigration, Alex Hawke, a finalement utilisé des pouvoirs discrétionnaires pour annuler le visa de Djokovic pour des raisons de caractère, déclarant qu’il était un “talisman d’une communauté de sentiments anti-vaccins”.

L’avocat de l’immigration Kon-ming Tsai a déclaré qu’à son avis, il serait “dans l’intérêt de l’Australie” d’autoriser Djokovic à participer au tournoi de 2023.

“Il n’y a aucun facteur de risque ici à le laisser revenir”, a déclaré Tsai lors d’un entretien téléphonique jeudi avec l’Associated Press. « Il ne va pas créer de problème pour la communauté. Il est l’un des meilleurs joueurs de tennis du monde et pourra attirer de nombreux visiteurs étrangers.

Djokovic n’a pas officiellement annoncé s’il demanderait un visa pour l’Australie, son groupe de médias à Belgrade affirmant qu’il n’avait jusqu’à présent aucune information concernant les projets du nonuple vainqueur de l’Open d’Australie concernant le tournoi du 16 au 29 janvier.

L’Australie a changé de gouvernement et modifié ses règles frontalières cette année et, depuis le 6 juillet, les voyageurs entrants n’ont plus à fournir de preuve de vaccination contre le COVID-19. Cela supprime un obstacle majeur à l’entrée pour Djokovic.

Le joueur de 35 ans La star serbe, qui a récemment remporté des tournois au Kazakhstan et en Israël, peut désormais demander au nouveau ministre de l’Immigration Andrew Giles de reconsidérer son statut de visa.

En sa faveur, Djokovic a quitté l’Australie rapidement après la révocation de son visa, il n’a pas publiquement critiqué les autorités australiennes et ne demandera qu’un visa temporaire.

La première étape du processus consiste à faire une demande de visa officielle, en entamant une procédure en deux étapes.

Comme l’explique le site Web du ministère de l’Intérieur, les candidats dans la situation de Djokovic doivent expliquer par écrit à l’Australian Border Force pourquoi la période d’exclusion devrait être annulée – “vous devez nous montrer qu’il existe des circonstances compatissantes ou impérieuses pour annuler votre retour interdire et vous accorder le visa. »

L’ABF ne commente pas les cas individuels par principe.

Un examen de la saga des visas de Djokovic a conduit Tennis Australia à sous-traiter les demandes de visa des joueurs et de leur entourage à une société spécialisée dans les questions d’immigration.

Cette société, Absolute Immigration, a été sollicitée pour commenter le statut de Djokovic mais n’a pas immédiatement répondu.

Lors du lancement de l’Open d’Australie 2023 à Melbourne Park mercredi, le directeur du tournoi Craig Tiley a déclaré que Tennis Australia souhaitait accueillir à nouveau Djokovic mais ne pouvait lui apporter aucun soutien officiel avec le lobbying auprès du gouvernement australien.

« Ce n’est pas une question sur laquelle nous pouvons faire pression. C’est une question qui reste définitivement entre eux deux », a déclaré Tiley, faisant référence à Djokovic et au gouvernement australien.

Tiley a été fortement critiqué pour son rôle dans la confusion qui a conduit Djokovic à être détenu dans un hôtel d’immigration.

Après l’avoir rencontré à Londres le mois dernier, Tiley a déclaré qu’il pensait que Djokovic n’avait aucune amertume à propos de la saga.

“Il a dit qu’il aimerait évidemment revenir en Australie, mais il sait que ce sera une décision ultime pour le gouvernement fédéral et il l’accepte », a déclaré Tiley, qui est également le directeur général de Tennis Australia. “Si vous remarquez, il joue beaucoup au tennis à la fin de l’année en prévision et espère que sa candidature sera couronnée de succès. Mais c’est à lui de décider.”

Si Djokovic emprunte cette voie, Tsai, d’origine malaisienne, a déclaré que sa longue expérience de la gestion des lois australiennes sur l’immigration lui avait fait penser que cela entraînerait probablement une décision dans la décision de Djokovic. faveur.

“En fin de compte, il est dans l’intérêt de l’Australie de lever l’interdiction et de faire revenir Djokovic”, a déclaré Tsai.

