Novak Djokovic perd son sang-froid au Masters de Rome alors que Cam Norrie gagne mais Johanna Konta est battue | Nouvelles du tennis

Novak Djokovic a admis qu’il avait perdu son sang-froid alors que la pluie à Rome avait retardé son match de deuxième tour contre Taylor Fritz

Novak Djokovic a perdu son sang-froid lors de sa victoire au deuxième tour au Masters de Rome alors que le Britannique Cam Norrie est resté sur la bonne voie pour une confrontation potentielle avec le n ° 1 mondial avec une autre victoire qui renforce la confiance.

Djokovic, de retour en action après avoir raté le Masters de Madrid, avait pris le premier set 6-3 contre Taylor Fritz avant de faire une pause dans le second pour mener 5-4.

Cependant, Djokovic n’a pas réussi à servir pour le match alors que l’Américain Fritz, qui avait battu le numéro 1 britannique Dan Evans au tour précédent, s’est rallié.

Avec l’aggravation des conditions et la pluie de plus en plus lourde, le tempérament de Djokovic a débordé, criant à l’arbitre « combien voulez-vous encore jouer? » puis en ajoutant « Je vous ai demandé trois fois et vous ne vérifiez rien » alors que ses protestations avec le président se poursuivaient.

Djokovic brandit un parapluie pendant une pause de jeu

Finalement, le jeu a été suspendu, les joueurs revenant sur le terrain pour reprendre l’action environ trois heures plus tard, une fois que le temps s’est dégagé autour du Foro Italico.

Fritz, n ° 31 mondial, a tenu son match de service après la reprise pour forcer le tie-break, que Djokovic a franchi pour s’imposer 6-3 7-6 (7-5).

Parler après Amazon Prime, Djokovic a déclaré: « On avait tout aujourd’hui. Avec l’interruption, ce n’est jamais facile de jouer dans ce genre de conditions.

«Nous avons joué presque deux sets complets sans interruption sous les pluies, à un moment donné c’était assez dangereux pour le mouvement.

«J’ai en quelque sorte perdu mon sang-froid vers la fin de ce deuxième set lorsque j’ai servi pour le match, mais à la fin de la journée, lorsque vous surmontez ce genre de circonstances et de défis, je pense que cela vous apporte encore plus de confiance.

« Je sais qu’il est nécessaire pour moi de sortir sur le court de tennis demain pour travailler sur des choses, je sais que je peux mieux jouer et je vais m’assurer de le faire. »

Le Serbe pourrait être en ligne pour une confrontation au troisième tour avec le Britannique Cam Norrie

Norrie était en excellente forme en 2021 et a bâti sur sa course à la finale de l’événement ATP à Estoril plus tôt ce mois-ci avec trois autres victoires dans la capitale italienne.

Deux d’entre eux sont arrivés en qualifications avant la victoire 6-4 6-4 de mardi contre l’Espagnol Carballes Baena.

Cam Norrie a continué de s’appuyer sur son excellente forme en 2021, qui l’a vu grimper au 49e rang mondial

Norrie s’est à peine trompé de pied pour prendre une avance de 5-1, mais son coup droit a été interrompu car il n’a pas réussi à servir le set à deux reprises pour briser Carballes Baena au 10e match.

C’était une histoire similaire dans la seconde, où Norrie s’est cassé pour 5-3, a été cassé en servant pour le match mais s’est cassé à nouveau pour le décrocher, un petit coup de tête à la fin indiquant qu’il savait qu’il se rendait la vie plus difficile qu’il ne fallait.

Au deuxième tour, Norrie affrontera un autre Espagnol à Alejandro Davidovich Fokina avec le vainqueur de ce match pour affronter Djokovic.

Johanna Konta semble abattue après sa défaite face à Jelena Ostapenko

La n ° 1 britannique Johanna Konta a vu ses espoirs de progresser sur terre battue dans la capitale italienne anéantis après une démonstration dominante au premier tour de Jeļena Ostapenko.

Le Letton a produit des coups durs avec lesquels Konta, finaliste de 2019, n’a pas réussi à vivre.

Ostapenko, le champion de Roland-Garros 2017, a finalement manqué un confortable vainqueur 6-3 6-1 au Foro Italico.

