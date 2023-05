Novak Djokovic pas impressionné par Cameron Norrie Antics

Le regard furieux de Novak Djokovic a clairement montré à quel point le champion du Grand Chelem à 22 reprises était furieux contre son adversaire.

Et ce n’est pas seulement parce que Cameron Norrie l’a frappé au mollet gauche avec un smash au-dessus de la tête après que Djokovic ait déjà tourné le dos et concédé un point au début du deuxième set de la victoire 6-3, 6-4 du Serbe mardi.

Il y a également eu d’autres cas de mauvais esprit sportif de la part de Norrie, a déclaré Djokovic après avoir atteint les quarts de finale de l’Open d’Italie pour la 17e année consécutive.

Djokovic a également contesté la façon dont son adversaire britannique a pris un temps mort médical juste avant de servir le match.

« J’ai regardé la rediffusion quand il m’a frappé. Peut-être pourriez-vous dire qu’il ne m’a pas frappé délibérément », a déclaré Djokovic lorsqu’on l’a interrogé sur son regard furieux envers Norrie après l’incident. « Ce n’était peut-être pas tellement à ce sujet. … Dès le début, il faisait toutes les choses qui Il a le droit de prendre un temps mort médical Il est autorisé à frapper un joueur Il est autorisé à dire « Allez » en face plus ou moins à chaque point depuis le premier match.

« Ce sont les choses que nous, les joueurs, savons dans les vestiaires, ce n’est pas du fair-play, ce n’est pas la façon dont nous nous traitons », a déclaré Djokovic. me comporter comme ça, juste en penchant la tête, je vais répondre à ça.

Clairement motivé par le comportement de Norrie, Djokovic a réalisé sa meilleure performance sur terre battue de l’année contre Norrie, 13e tête de série, qui n’a pas été disponible pour commenter.

Toujours sur Campo Centrale, l’espoir local Jannik Sinner a été éliminé par Francisco Cerundolo 6-7 (3), 6-2, 6-2. Cerundolo jouera Casper Ruud, qui a battu Laslo Djere 6-1, 6-3.

Chez les femmes, la double championne en titre de Rome Iga Swiatek a battu Donna Vekic 6-3, 6-4 et affrontera ensuite la championne de Wimbledon Elena Rybakina. De plus, Paula Badosa a battu Karolina Muchova 6-4, 6-7 (4), 6-2 et affrontera la championne de Roland-Garros 2017 Jelena Ostapenko.

Visant son septième titre au Foro Italico, Djokovic a fait décrocher tout son jeu après avoir parfois lutté lors des tours précédents et lors de ses deux tournois précédents sur terre battue.

Par une journée nuageuse après qu’il ait plu toute la matinée, Djokovic a semblé concentré dès le départ.

« En fait, j’ai terminé mon échauffement 10 minutes avant d’aller sur le terrain. Donc je me précipitais un peu avec tout mais nous n’avons pas pu (échauffer) plus tôt à cause de la pluie », a déclaré Djokovic. « Je suis donc simplement content de relever le défi d’aujourd’hui en deux sets et de passer à autre chose. »

Djokovic a été vu dans la salle des entraîneurs avant le match, après avoir pris trois semaines de congé avant ce tournoi en raison d’un problème persistant avec son coude droit réparé chirurgicalement.

« Chaque jour est quelque chose », a déclaré Djokovic, 35 ans, sans préciser ce qui le tracassait.

Djokovic a commis deux fois moins de fautes directes que Norrie, 14-29 ; et a eu deux autres gagnants, 21-19.

Norrie a remporté un titre sur terre battue à Rio de Janeiro plus tôt cette année, battant Carlos Alcaraz en finale.

Djokovic perdra le classement n ° 1 au profit d’Alcaraz après ce tournoi – même si Alcaraz a été battu par le qualificatif hongrois 135e, Fabian Marozsan, au troisième tour lundi.

Alcaraz sera donc tête de série n°1 et Djokovic sera n°2 à Roland-Garros, qui débute dans 12 jours.

Djokovic affrontera ensuite Holger Rune, septième tête de série, lors d’un match revanche de la finale du Masters de Paris que le Danois de 20 ans a remporté en novembre. Rune a battu le qualifié australien Alexei Popyrin 6-4, 5-7, 6-4.

« Il me rappelle un peu la façon dont il joue », a déclaré Djokovic à propos de Rune. “Vraiment en forme physiquement, excellente défense, mais aussi excellent contre-puncheur. Il peut vous blesser à la fois du côté droit et du côté revers. Service vraiment solide. Retours agressifs. Juste un joueur polyvalent sur toutes les surfaces.

Rune a atteint la finale du Monte Carlo Masters le mois dernier.

« Ce sera un match très physique », a déclaré Djokovic.

De plus, Daniil Medvedev a battu le champion 2017 Alexander Zverev pour la troisième fois cette année, 6-2, 7-6 (3), après qu’ils se soient également rencontrés à Indian Wells, en Californie, et à Monte Carlo. Medvedev n’avait remporté aucun match lors de ses trois visites précédentes à Rome, mais affrontera désormais le qualifié allemand Yannick Hanfmann pour une place en demi-finale.

Hanfmann a surpris le champion de Monte-Carlo Andrey Rublev 7-6 (5), 4-6, 6-3.

Plus tôt, Zverev a terminé une victoire de 6-4, 7-5 contre JJ Wolf dans un match suspendu à cause de la pluie à 3-3 dans le deuxième set lundi.

Stefanos Tsitsipas a éliminé Lorenzo Sonego 6-3, 7-6 (3) dans un autre match qui a débuté lundi. Tsitsipas jouait à nouveau plus tard contre un autre Italien, Lorenzo Musetti, dans un match qui a commencé vers minuit.

Musetti a dépassé Frances Tiafoe 5-7, 6-4, 6-3 dans un autre match suspendu qui devait être terminé.

