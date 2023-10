Novak Djokovic a rencontré Lionel Messi alors qu’il assistait au Ballon d’Or à Paris.

Le Serbe est actuellement dans la capitale française pour participer au Masters de Paris, où il visera à remporter un septième titre, un record. Il s’est maintenu en assistant à de nombreux événements sportifs dans la ville.

Le joueur de 36 ans a assisté à la finale de la Coupe du monde de rugby entre l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande et, plus récemment, à la cérémonie du Ballon d’Or, où il a rencontré Lionel Messi, et les deux se sont embrassés. Le Serbe a également serré dans ses bras l’épouse de l’Argentin, Antonella Rocuzzo.

Messi a remporté ce prix tant convoité pour la huitième fois de sa carrière après avoir aidé l’Argentine à remporter la Coupe du monde au Qatar, où il a remporté le Ballon d’or pour avoir été le meilleur joueur du tournoi.

Au cours de la cérémonie, Djokovic a remis le Ballon d’Or féminin à l’Espagnole Aitana Bonmati qui a aidé son pays à remporter la Coupe du monde plus tôt cette année.

Le Serbe est un passionné de football et un partisan des poids lourds italiens, l’AC Milan. L’année dernière, il a assisté à la finale de la Coupe du monde au Qatar, où l’Argentine a battu la France pour remporter son troisième titre.

Novak Djokovic affrontera soit Tomas Martin Etcheverry, soit Miomir Kecmanovic au deuxième tour du Masters de Paris