Novak Djokovic part à la recherche de Federer-Leveller à Wimbledon 2023 contre Carlos Alcaraz

Novak Djokovic est à une victoire du match nul avec l’un des plus grands joueurs à avoir jamais honoré le court central de la banlieue anglaise de Wimbledon, Roger Federer. La légende suisse qui personnifiait l’élégance sur gazon a décroché un record de huit titres au All England Lawn Tennis and Croquet Club et incarnait ce que signifiait être un champion de Wimbledon.

Beaucoup au cours de l’année ont envisagé si le record, jusqu’ici invisible, pourrait être battu de leur vivant. Et dans l’état actuel des choses, nous devrons peut-être attendre au moins pour voir si quelqu’un pourrait éclipser le registre du maestro sur gazon, mais nous pourrions avoir la bénédiction de témoigner d’un homme qui a la possibilité de tirer aux côtés de Federer dans les panthéons. de l’estimé major sur gazon.

Le seul obstacle qui se dresse sur le chemin de Djokovic lors de la finale de Wimbledon dimanche est le jeune et féroce Espagnol Carlos Alcaraz, qui est entré dans le tournoi à SW19 en tant que tête de série.

L’affrontement au sommet sur le légendaire Court central du All England Club est un territoire inexploré pour Alcaraz, 20 ans, qui rêve d’une première couronne à Wimbledon aux dépens du Serbe de 36 ans, qui semble être au sommet. de ses prouesses sportives.

Djokovic a démontré des niveaux de cohérence incroyables non seulement au cours de l’édition actuelle de l’événement dans les banlieues anglaises, mais aussi au cours de la dernière décennie et plus.

Djokovic a déjà réussi à surpasser ses pairs à un moment donné, Federer et Rafael Nadal en termes de nombre total de titres du Grand Chelem en simple lors de la dernière itération de l’Open de France à Roland Garros à Paris, la capitale.

Alcaraz, qui semble poser un défi solide au règne de Djokovic au SW19 a un majeur à son nom, qu’il a décroché à l’US Open vers la fin de 2022 et cherchera à ajouter au cabinet de trophées naissant de retour à sa résidence qui promet de grandir avec le temps.

Aussi prometteur que soient les chances d’Alcaraz de faire proliférer sa collection de prix à l’avenir, il doit surpasser l’indomptable Serbe dimanche pour faire figurer son nom au tableau d’honneur du All England Club.