Novak Djokovic offre une raquette gagnante de Roland-Garros 2021 à un garçon pour l’avoir bien entraîné

Novak Djokovic a déclaré qu’il avait donné sa raquette gagnante de Roland-Garros à un jeune garçon qui regardait le court pour « m’avoir donné la bonne tactique ». Le numéro un mondial a remporté un 19e titre du Grand Chelem et est devenu le premier homme en 52 ans à remporter deux fois les quatre tournois majeurs. quand il est revenu de deux sets à battre Stefanos Tsitsipas 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. À la fin de la finale de quatre heures et 11 minutes, Djokovic, 34 ans, a remis sa raquette au jeune qui a ensuite été photographié à la télévision en train de sauter de joie et sous le choc du geste.

«Il était dans mon oreille tout le match en gros, surtout quand j’étais à deux sets à aimer. Il m’encourageait. Il me donnait aussi des tactiques », a déclaré Djokovic.

« Il me disait : ‘Tenez votre service, obtenez une première balle facile, puis dictez, allez à son revers.’ Il me coachait littéralement.

« J’ai trouvé ça très mignon, très gentil. J’avais donc envie de donner la raquette à la meilleure personne, c’était lui après le match. C’était en quelque sorte ma gratitude pour qu’il reste avec moi et me soutienne. »

