Novak Djokovic officiellement absent de l’événement ATP de Montréal en raison de son statut de vaccination

Le champion de Wimbledon Novak Djokovic, dont le refus de se faire vacciner contre le Covid le rend incapable d’entrer au Canada, s’est officiellement retiré du tournoi ATP sur surface dure de Montréal, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Le statut non vacciné de la star serbe rendait peu probable qu’il participe au prestigieux tournoi ATP Masters, tout comme cela signifie qu’il manquera probablement l’US Open à partir de plus tard en août, car les États-Unis exigent également que les visiteurs du pays présentent une preuve de vaccination.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Le directeur du tournoi des Maîtres de Montréal, Eugene Lepierre, avait déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il ne s’attendait pas à ce que Djokovic joue.

« Soit le gouvernement canadien va changer les règles concernant la vaccination, soit il va retrousser ses manches et se faire vacciner. Mais je ne pense pas qu’aucun de ces scénarios soit réaliste », a déclaré Lepierre.

L’Allemand Oscar Otte s’est également retiré du tournoi qui commence lundi avec Benjamin Bonzi de France et le finaliste australien de Wimbledon Nick Kyrgios entrant dans le tableau principal, a déclaré Tennis Canada.

De plus, le triple champion du Grand Chelem Andy Murray a reçu une wild card jeudi, tout comme le Belge David Goffin et les Canadiens Vasek Pospisil et Alexis Galarneau.

https://www.youtube.com/watch?v=ieq3MqAhA4Q” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Murray britannique, un ancien monde numéro un qui a remporté le titre canadien en 2009, 2010 et 2015, a grimpé dans le classement cette saison de la 134e à la 50e place.

Il a atteint les finales à Sydney en janvier et à Stuttgart en juin, mais a chuté dans le premier tour à Washington plus tôt cette semaine contre le Suédois Mikael Ymer.

Malgré cette déception, Murray a déclaré lundi qu’il pensait pouvoir obtenir son classement suffisamment haut pour gagner une tête de série à l’US Open, qu’il a remporté il y a dix ans il y a.

“C’est encore possible”, a déclaré Murray. «J’aurais juste besoin d’avoir une bonne course au Canada ou à Cincinnati vraiment. C’est assez simple si je devais faire un quart de finale ou une demi-finale, ce qui pour le moment – après une défaite comme celle-là – ne semble pas réaliste.

“J’ai l’impression que si je joue très bien que je pourrais le faire. Mais je devrai certainement jouer mieux qu’aujourd’hui.”

Lire le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici