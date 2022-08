Novak Djokovic non vacciné hors de l’US Open, ne peut pas voyager aux États-Unis

Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre à New York cette fois pour l’US Open. Merci #NoleFam pour vos messages d’amour et de soutien. ❤️ Bonne chance à mes amis joueurs ! Je vais garder la forme et l’esprit positif et attendre une occasion de concourir à nouveau. 💪🏼 A bientôt monde du tennis ! 👋🏼

—@DjokerNole